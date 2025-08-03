Общество

От пленочных фотоаппаратов до вечеринок в стиле 90-х: в Волгограде возрождается мода на прошлое

Общество 03.08.2025 18:28
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03.08.2025 18:28


Ностальгия по ушедшим эпохам становится одним из популярнейших трендов последних лет. На фоне цифровизации в моду все чаще возвращаются вещи из прошлого. Выстрелившие пару десятилетий назад артисты сегодня вновь собирают полные залы, а их песни звучат на каждой тематической вечеринке. Подробнее о веянии и его причинах - в материале ИА «Высота 102».

Пленочные фотоаппараты, проигрыватели для винила, советская посуда, сохранившаяся в бабушкиных сервантах, и даже кнопочные телефоны – еще недавно казалось, что эти вещи окончательно и бесповоротно ушли в разряд «ретро». Однако, не дожив до времени, когда их назовут антиквариатом, они вновь вернулись в продажу. Удивительно, что спрос на подобные товары возникает не только у людей средних лет, но и у молодежи, ностальгирующей по прошлому, которого у них не было.


На сайтах бесплатных объявлений кодовое слово «ретро» буквально открывает ящик Пандоры. За символические суммы горожанам предлагают все то, что еще недавно могло смело уйти в утиль – старые дисководы и телефоны, праотцы современных ноутбуков и механические клавиатуры, старые флеш-карты и настенные ковры со знакомым каждому орнаментом.

- Тематические корпоративы «Назад в 90-е» или «Лихие 90-е» популярны уже не первый сезон, - рассказывает представитель event-агентства «Миндаль» Маруся. – Причем у них практически нет возрастных ограничений. Молодежь хотя и не понимает духа той эпохи, но активно в нее играет. Им действительно кажется, что все было так утрированно, как это показывают в современных популярных фильмах. Не исключаю, что на фоне современной глянцевости те времена выглядят для молодых людей более живыми, объемными. Хотя мы, поколение 90-х, можем рассказать о другой стороне медали.


Вторую жизнь в наши дни получили и песни, которые когда-то звучали буквально из каждого окна. По словам организатора праздников, любая компания без труда споет любую композицию «Ласкового мая», «Миража» или группы «Кино». То, что музыка прошлых десятилетий сегодня снова в цене, подтверждает и концертная афиша. Этой осенью в Волгограде выступят отмечающий 65-летие Гарик Сукачев, исполнитель хита о третьем сентября Михаил Шуфутинский, Вячеслав Бутусов и группа «Любэ» с их нестареющими хитами. К слову, за несколько месяцев до концертов большинство билетов уже раскуплено.

- То, что тренд на ностальгию набирает популярность, замечаешь даже по музыке, которую слушают наши дети. Например, мои дочери 17 и 19 лет любят КиШа, знают наизусть все тексты и с удовольствием поют его песни, - рассказывает волгоградка Мария. - Кроме того, на ностальгии построено все социальное питание - сфера, в которой я работаю. Построенный на лучших советских традициях соцпит стал прямым отсылом к славному прошлому, где было сытно и не дорого.


Как никто другой о ностальгических настроениях горожан знает и владелец знаменитых «Икарусов» Дмитрий Бескровный. В его автобусы многие волгоградцы заглядывают словно в машину времени.

- По правде говоря, в этом тренде я живу последние одиннадцать лет, - улыбается мужчина. – В моих автобусах нет ни одной современной детали, я ставлю в них все родное, поэтому у людей, которые заходят ко мне в салон, накатывает волна воспоминаний. Часто повзрослевшие мальчишки, которые, как и я в детстве, любили прокатиться на «Икарусе», приводят ко мне своих детей. Я и не предполагал, что этой темой интересуется так много людей. Сейчас некоторых из них я уже знаю лично.


За ностальгией об ушедших временах, уверена психолог Яна Павлоцкая, стоит убеждение в том, что раньше непременно было лучше.

- «Как раньше» - отсылка к представлению о том, что «раньше было лучше», - рассуждает кандидат психологических наук. – Причем, молодежь может и не верить в это, учитывая, что их лучше – это сейчас. Однако надежда на прекрасное далеко свойственна всем людям и всем поколениям. А дальше дело за маркетингом и усилении этой идеи через грамотную подачу.

Фото Геннадия Гуляева, Павла Мирошкина и Дмитрия Бескровного 

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