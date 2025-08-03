Эксперты дали советы по защите домашних животных от клещей





Ежегодно с апрель по май наступает фаза активностей клещей, укус которых таит в себе опасность не только для людей, но и для их любимых домашних питомцев. Особенно актуальным вопрос безопасности становится во время поездок на природу или дачу. Важно знать лишь пару советов, которые помогут избежать укуса паукообразных, грозящего смертельную опасность для вашего животного.

Как максимально обезопасить питомца от контакта с клещами, распознать первые симптомы его укуса и оказать первую помощь, рассказали эксперты ФГБУ «ЦОК АПК».

Разносчики смертельных инфекций

Клещи выходят из зимней спячки, когда температура воздуха стабилизируется на уровне 5º. Свою будущую четвероногую жертву они могут поджидать от 8 до 10 дней на стеблях невысоких растений.

— Клещи – это облигатные гематофаги, эктопаразиты, представляющие опасность для здоровья людей, домашних и диких животных, — поясняет заместитель директора Донского филиала Александр Ключников. — Клещи не просто неприятны. При укусе они переносят серьезные природно-очаговые инфекционные заболевания. Среди них, например, пироплазмоз (бабезиоз) и болезнь Лайма у собак, бабезиоз, эрлихиоз, анаплазмоз и тейлериоз у сельскохозяйственных животных. Все эти заболевания чрезвычайно опасны и могут привести к летальному исходу.

Концентрация болезнетворных бактерий в слюне клеща настолько высокая, что заражение происходит уже на этапе укуса. Питаться кровью животного он может от 3 до 8 суток.

Первые симптомы заражения

Чтобы заметить клеща достаточно просматривать своего питомца после каждой прогулки или поездки за город. Чаще всего они присасываются в области ушей, шеи или паха, где покров шерсти имеет наименьшую длину.

В южных регионах России чаще всего клещи переносят заболевание «пироплазмоз», который опасен для собак. Его возбудителями становится простейшие, передающиеся клещами рода Ixodidae.

Главными симптомами заболевания являются повышение температуры, а также изменение цвета слизистой оболочки в желтый или бледный оттенок. У больного питомца теряется аппетит и снижается активность.

— При отсутствии лечения последствия могут привести к гемолитической анемии, поражению внутренних органов и даже гибели животного, — отмечает специалист.





Диагностика

При обнаружении клеща эксперты советуют незамедлительно обратиться к ветеринару, который поможет выявить болезнь и прописать своевременное лечение.

В клинике клеща аккуратно удалят пинцетом, а после пропишут препарат имидокарба в сочетании с антибиотиками и симптоматическими средствами. В самых тяжелых случаях ветеринар может провести процедуру переливания крови, чтобы очистить кровь от болезнетворных бактерий и поднять иммунитет животного.

Профилактика

Чтобы обезопасить своего питомца от экстренных походов в клинику, вы можете соблюдать пару советов, которые смогут исключить заболеваний в следствии укуса клеща. Наиболее эффективный способ профилактики – применение противопаразитарных репеллентов и инсектоакарицидов системного действия. Сегодня почти в любой ветеринарной аптеке можно найти препараты, применяемых для профилактики инфекций. Это могут быть капли на холку, таблетки, ошейники и спреи.

В летний сезон также необходимо ежедневно проверять своего животного на наличие клещей. Если же он все-таки прицепился, его необходимо удалить как можно скорее. Стрижка шерсти также облегчит контролировать их наличие на коже. Нельзя и забывать о вакцинации.

Изображения сгенерированы при помощи ИИ Kandinsky