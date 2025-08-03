Общество

СК просит волгоградцев помочь найти пожилого мужчину с татуировкой в виде танка

Общество 03.08.2025 09:43
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03.08.2025 09:43


Региональное управление СК России просит жителей Волгограда и близлежащих населённых пунктов помочь в поисках жителя областного центра 1962 года рождения. Андрей Аваков 22 июля 2023 года вышел из своего частного дома в Советском районе и пропал.

По информации правоохранителей, мужчина оставил дома документы и взял с собой лишь пакет молока. Одет изначально был в клетчатую рубашку, светло-синие джинсы, чёрную ветровку и шлёпки.

На вид пропавшему 60-65 лет. Мужчина худощавого телосложения . Его рост — 170 см. Волосы на голове седые. Глаза — светло-зелёные.

Из особых примет — татуировка на плече в виде танка и надписи Schwerin. На голове имеется шрам.

Отметим, Андрей Аваков страдает расстройством личности, поэтому следователи рассматривают версию, что мужчина жив, однако из-за своего состояния не может сообщить родственникам о себе. Волгоградцы, владеющие информацией о пропавшем, могут обратиться в СК по номерам телефонов: 8-937-724-26-46 или «02».

Фото: СУ СКР России по Волгоградской области

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