Общество

«За каждого болит душа»: бывший фермер Городищенского района объединила хутор для помощи бойцам СВО

Общество 02.08.2025 19:02
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02.08.2025 19:02


Два года назад бывший фермер из хутора Грачи Галина Котельникова объединила сельчан общим делом. За это время сплочённый коллектив сплел больше тысячи маскировочных сетей для участников СВО и отправил в путь не один десяток загруженных доверху машин с гуманитарной помощью. Как в небольшом населенном пункте появились «Грачи с добром», и почему многие волонтеры называют Галину не иначе, как скорая помощь, расскажем в материале ИА «Высота 102».

Несколько месяцев подряд Галина Котельникова ездила из родных Грачей в поселок Опытная станция Городищенского района. Там вместе с другими сельчанами она училась плетению маскировочных сетей, работая практически в две смены.

- Ездить каждый день туда и обратно оказалось достаточно тяжело, и вскоре я стала искать помощников в своем хуторе. К моей радости, люди пришли – у кого-то на СВО находятся родственники, у кого-то, как и у меня, близких там нет, но есть огромное желание помочь, - рассказывает основатель волонтерского отряда «Грачи с добром». – Сейчас в нашем коллективе стабильно работают 15-16 человек. Мы плетем маскировочные сети и нашлемники, собираем гуманитарную помощь и сотрудничаем с другими отрядами.

О своей работе Галина Котельникова говорит очень просто, даже слегка буднично. За два года она настолько привыкла откликаться на любую заявку и жить с телефоном в руках, что уже не видит в этом ничего необычного.

- Я всегда была безотказным человеком. Вот и сейчас никому не отказываю. Сколько нужно сетей? Десять? Десять сейчас нет, но шесть найдем обязательно. В следующий раз отправим побольше, - говорит Галина. – А вчера позвонили и попросили ко вторнику сети нестандартных размеров. Что делать, пока не знаю. Но придумаю! Один раз мы накрывали целый поезд. Так что и с этой задачей справимся.


Вместе с Галиной волонтерами, помогающими бойцам СВО, стала вся ее семья. Супруг Андрей сварил уже около 300 окопных печей, а дочь и внучка собрали не одну машину с гуманитарным грузом.

- Я к этому делу подключили всю семью, - подтверждает Галина. – И сельских, и городских. Один раз мы целую неделю стояли без работы из-за отсутствия материала. Я дала задание крестному внука закупить сети в Китае. Он заказал 1050 штук, а после их прибытия в Россию переправил из Краснодара к нам в Волгоградскую область. По правде говоря, эти события открыли для меня стольких людей… Бескорыстных, готовых работать днем и ночью, везти вещи, продукты, свой урожай. А раньше ведь жили по соседству и толком друг друга не знали. Но бывало и по-другому. В начале пути нас спрашивали, зачем все это нужно, и сколько мы получаем за эту работу.

Галина, волонтерская «скорая помощь (так коллеги называют ее за готовность приехать на помощь в любое время), признает, что порой накопившаяся усталость следует за ней по пятам.

- Иногда действительно кажется, что сил больше нет. А потом отдохнешь, встанешь с утра и пойдешь работать дальше. Некоторые говорят мне: «Оставь это все». А как оставить? Я все время на телефоне, все время в связке с другими людьми, и бросать это дело не собираюсь, - отрезает волонтер. – Когда ребята, которым мы смогли помочь, выходят на связь и говорят самые простые слова благодарности, батарейка автоматически заряжается. Они ведь уже давно родные. И за каждого из них у меня болит душа.

Фото Галины Котельниковой 

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