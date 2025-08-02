«За каждого болит душа»: бывший фермер Городищенского района объединила хутор для помощи бойцам СВО





Два года назад бывший фермер из хутора Грачи Галина Котельникова объединила сельчан общим делом. За это время сплочённый коллектив сплел больше тысячи маскировочных сетей для участников СВО и отправил в путь не один десяток загруженных доверху машин с гуманитарной помощью. Как в небольшом населенном пункте появились «Грачи с добром», и почему многие волонтеры называют Галину не иначе, как скорая помощь, расскажем в материале ИА «Высота 102».

Несколько месяцев подряд Галина Котельникова ездила из родных Грачей в поселок Опытная станция Городищенского района. Там вместе с другими сельчанами она училась плетению маскировочных сетей, работая практически в две смены.

- Ездить каждый день туда и обратно оказалось достаточно тяжело, и вскоре я стала искать помощников в своем хуторе. К моей радости, люди пришли – у кого-то на СВО находятся родственники, у кого-то, как и у меня, близких там нет, но есть огромное желание помочь, - рассказывает основатель волонтерского отряда «Грачи с добром». – Сейчас в нашем коллективе стабильно работают 15-16 человек. Мы плетем маскировочные сети и нашлемники, собираем гуманитарную помощь и сотрудничаем с другими отрядами.

О своей работе Галина Котельникова говорит очень просто, даже слегка буднично. За два года она настолько привыкла откликаться на любую заявку и жить с телефоном в руках, что уже не видит в этом ничего необычного.

- Я всегда была безотказным человеком. Вот и сейчас никому не отказываю. Сколько нужно сетей? Десять? Десять сейчас нет, но шесть найдем обязательно. В следующий раз отправим побольше, - говорит Галина. – А вчера позвонили и попросили ко вторнику сети нестандартных размеров. Что делать, пока не знаю. Но придумаю! Один раз мы накрывали целый поезд. Так что и с этой задачей справимся.





Вместе с Галиной волонтерами, помогающими бойцам СВО, стала вся ее семья. Супруг Андрей сварил уже около 300 окопных печей, а дочь и внучка собрали не одну машину с гуманитарным грузом.

- Я к этому делу подключили всю семью, - подтверждает Галина. – И сельских, и городских. Один раз мы целую неделю стояли без работы из-за отсутствия материала. Я дала задание крестному внука закупить сети в Китае. Он заказал 1050 штук, а после их прибытия в Россию переправил из Краснодара к нам в Волгоградскую область. По правде говоря, эти события открыли для меня стольких людей… Бескорыстных, готовых работать днем и ночью, везти вещи, продукты, свой урожай. А раньше ведь жили по соседству и толком друг друга не знали. Но бывало и по-другому. В начале пути нас спрашивали, зачем все это нужно, и сколько мы получаем за эту работу.

Галина, волонтерская «скорая помощь (так коллеги называют ее за готовность приехать на помощь в любое время), признает, что порой накопившаяся усталость следует за ней по пятам.

- Иногда действительно кажется, что сил больше нет. А потом отдохнешь, встанешь с утра и пойдешь работать дальше. Некоторые говорят мне: «Оставь это все». А как оставить? Я все время на телефоне, все время в связке с другими людьми, и бросать это дело не собираюсь, - отрезает волонтер. – Когда ребята, которым мы смогли помочь, выходят на связь и говорят самые простые слова благодарности, батарейка автоматически заряжается. Они ведь уже давно родные. И за каждого из них у меня болит душа.

Фото Галины Котельниковой