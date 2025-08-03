В Урюпинске прощаются с ветераном СВО Владимиром Горбачевым





3 августа в Урюпинске Волгоградской области проходит церемония прощания с ветераном СВО Владимиром Горбачевым. Офицер погиб при выполнении боевого задания в Марьинке Синельниковского района Днепропетровской области.

Урюпинец окончил среднюю школу № 5 и решил связать свою жизнь со служением родине. Впоследствии поступил в военно-технический университет. В 2023 году заключил контракт и отправился на СВО, где до последнего времени в звании старшего лейтенанта командовал штурмовым взводом.

По информации администрации города 3 августа, в 11:00 состоялось прощание у дома офицера, в 12:10 началось отпевание, а в 13:00 пройдёт траурная церемония в сквере Павших борцов.

Отметим, Владимиру Горбачеву было 33 года. У офицера остались мама и брат. Похоронен ветеран будет на кладбище в хуторе Попов.

Фото: администрация Урюпинска