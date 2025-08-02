Волгоградцы могут увидеть полярное сияние из-за солнечных вспышек

В Волгограде существует вероятность полярных сияний из-за недавних вспышек на Солнце. Как сообщает V102.RU, в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ такую вероятность прогнозируют в размере 1%.

Отметим, что даже такой процент для Волгограда редкость. Аналогичные прогнозы сделаны по Ростову-на-Дону и Якутску. Самый большой процент – 15 – присвоен северному поселку Тикси в республике Саха (Якутия).

По данным наблюдений, 1 августа было зарегистрировано 15 солнечных вспышек. В то же время ученые заявляют о прекращении роста солнечных пятен. По их мнению, всплеск имел ограниченный характер и оказался локализован в пределах одних суток.