Спорт

«Ротор» покинули два игрока и два тренера

Спорт 13.11.2023 16:35
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13.11.2023 16:35


Волгоградский «Ротор» после завершения осеннего этапа чемпионата Второй лиги произвел перестановки в составе команды, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.
 
Сегодня, 13 ноября, официально сообщено, что с полузащитниками Кириллом Родионовым и Ильёй Воробьевым расторгнуты контракты по обоюдному согласию.  Оба игрока переходили  в команду ещё при предыдущем наставнике Алексее Стукалове.  Родионов присоединился к сине-голубым летом прошлого года. С тех пор он провел за волгоградцев 37 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.
 
Кирилл в последний раз появлялся на поле в 16-м туре в домашнем поединке со «Спартаком» из Костромы, который завершился со счетом 3:0 в пользу «Ротора». Тогда 27-летний игрок вышел в стартовом составе и был заменен на 64-ой минуте. А вот Илья Воробьев, присоединившийся к сине-голубым летом 2023-го года, провел всего 12 матчей и результативными действиями не отметился.  В последних встречах он отсутствовал в заявке.  
 
Также клуб покинули старший тренер Дмитрий Безняк и тренер-аналитик Ренат Тагиров  Оба специалиста являлись креатурами Алексея Стукалова, с которым они ранее трудились в других командах. Не исключено, что данные кадровые перестановки могут означать, что нынешний главный тренер Сергей Попков в зимнее межсезонье подберет новых помощников вместо ушедших под своё видение футбола.
 
Фото СК «Ротор» VK.com

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