«Ротор» покинули два игрока и два тренера





Волгоградский «Ротор» после завершения осеннего этапа чемпионата Второй лиги произвел перестановки в составе команды, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.



Сегодня, 13 ноября, официально сообщено, что с полузащитниками Кириллом Родионовым и Ильёй Воробьевым расторгнуты контракты по обоюдному согласию. Оба игрока переходили в команду ещё при предыдущем наставнике Алексее Стукалове. Родионов присоединился к сине-голубым летом прошлого года. С тех пор он провел за волгоградцев 37 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.Кирилл в последний раз появлялся на поле в 16-м туре в домашнем поединке со «Спартаком» из Костромы, который завершился со счетом 3:0 в пользу «Ротора». Тогда 27-летний игрок вышел в стартовом составе и был заменен на 64-ой минуте. А вот Илья Воробьев, присоединившийся к сине-голубым летом 2023-го года, провел всего 12 матчей и результативными действиями не отметился. В последних встречах он отсутствовал в заявке.Также клуб покинули старший тренер Дмитрий Безняк и тренер-аналитик Ренат Тагиров Оба специалиста являлись креатурами Алексея Стукалова, с которым они ранее трудились в других командах. Не исключено, что данные кадровые перестановки могут означать, что нынешний главный тренер Сергей Попков в зимнее межсезонье подберет новых помощников вместо ушедших под своё видение футбола.Фото СК «Ротор» VK.com