Общество

«С врачом они бывают откровеннее»: психиатр — о том, как распознать у подростка мысли о суициде

Общество 12.11.2023 11:23
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12.11.2023 11:23

«Он будто бы меня не слышит, прячется за маской и вращается на своей орбите». Так родители подростков описывают трудности переходного возраста. Многие из них приходят на приём к врачу, боясь упустить тревожные сигналы и потерять ребёнка. 

О первых проявлениях депрессии и зачатках мыслей о суициде корреспонденты V102.RU поговорили с детским психиатром, ассистентом кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии ВолгГМУ Минздрава России Марией Алифановой.

Грань между ребёнком и подростком настолько тонка, что первые проявления трудного возраста ставят волгоградцев в тупик. И если резкие смены настроения еще можно списать на буйство гормонов, то стойкое подавленное настроение, отказ от общения с друзьями и резкое снижение самооценки должны насторожить родителей. 

— Если говорить о депрессивных расстройствах, которые могут стать предпосылкой к суицидальному поведению, то родителей должны обеспокоить любые изменения в поведении ребёнка, будь то длительное подавленное настроение, снижение интересов или круга общения, общей самооценки, резкий отказ от всех планов на  будущее, перемены в пищевом поведении, — перечисляет специалист. — К факторами риска относятся наследственность (если депрессии или другие психические нарушения были у близких ребёнка) и психотравмирующие события. Например, смерть родственников или близких друзей, тяжелая болезнь, подготовка к экзаменам.

На приём к психологам и психиатрам приходят и жертвы школьного буллинга. По словам Марии Алифановой, порой затравленные подростки рассказывают врачам куда больше подробностей о жизни, чем своим родителям. 

— Практически всегда я предлагаю провести совместную беседу с ребёнком и родителем, а потом — отдельно с ребёнком и отдельно — с его родителями. Как правило, в разговоре тет-а-тет подростки становятся более  откровенными. И причины тому бывают самые разные — у кого-то нет близких и доверительных отношений, к кому-то относятся не так серьёзно, как ему хотелось  бы. А может быть и наоборот — не хотят тревожить и беспокоить близких. Универсального рецепта для построения доверительных отношений нет. Но взрослым очень важно интересоваться своим ребёнком, разговаривать с ним, обсуждать сложности и пытаться проникнуться тем, что ему интересно. Родителям также стоит искать баланс над гиперопекой и излишней любопытностью — ведь порой так хочется заглянуть в его телефон и пролистать все переписки

Еще одним опасным «крючком» для подростков все чаще становится общение с сомнительными друзьями из соцсетей. Раскованные собеседники навязывают им свои идеи, а иногда просят излишних откровенностей. 

— Информационная безопасность — очень популярная и острая тема последних лет. Сейчас проводится много семинаров и вебинаров, на которых детям рассказывают, что такое провокационное поведение, где заканчиваются границы дозволенного, зачем собеседники просят ваши откровенные фотографии или видео. И вся эта информация действительно полезна, ведь порой подростки могут не услышать своих родителей, но при этом прислушаться к кому-то постороннему — школьному психологу или тому же блогеру, — рассуждает Мария  Алифанова. — На мой взгляд, начинать профилактику стоит как можно раньше, ведь в последнее время ускоряется не только физическое, но и психическое развитие детей. Если раньше депрессивные расстройства были более характерны для школьников 13-14 лет, то сейчас их могут диагностировать даже у учеников начальной школы! 

При проявлениях затяжной хандры Мария Алифанова советует показать ребёнка психологу. А вот подростков, которые заговорили о суициде, стоит без промедлений записать к психиатру.

— Любые сообщения о суициде — повод обратиться к психиатру. Не стоит тянуть с обращением к врачу и если вы узнали, что ребёнок уже предпринимал попытки свести счёты с жизнью. Кстати, ещё одним фактором риска мы считаем селфхарм. Он вовсе не означает, что человек вынашивает мысли об уходе, но лучше перестраховаться и проконсультироваться со специалистом. Вполне возможно, что таким образом он бравирует и хочет ответной реакции — так дайте же ему эту реакцию, обратите на него внимание, откровенно с ним поговорите и попытайтесь услышать.   

Детский психиатр признает, что в последние годы у нее становится все больше пациентов. Однако этот прирост специалист объясняет не столько эмоциональной нестабильностью современных детей, сколько разрушением стойких мифов о психиатрии. 

— Психические расстройства встречались и раньше, но тогда многие пациенты просто не обращались за помощью, — уверена врач. — Сейчас же психиатрическая помощь популяризуется и в каком-то смысле даже романтизируется. Во многом благодаря психологам волгоградцы своевременно обращаются за помощью. Однако, к сожалению, немало пациентов все ещё верят устаревшим стереотипам и откладывают обращение до критической точки.

Автор: Виктория Чумакова 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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