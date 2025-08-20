Экология

Согласовали, но не санкционировали? В Рудне за 5,3 млн рублей ликвидируют свалку у реки Щелкан

20.08.2025
0
20.08.2025


В Руднянском районе местные власти обещают ликвидировать грандиозную свалку, образовавшуюся за последние годы на подъезде к районному центру. Соответствующий аукцион был накануне размещён на «Госзакупках». С земельного участка площадью 39,4 тыс. кв. метров специалистам предстоит вывести 6 тыс. кубометров отходов.

Злачное место расположено всего в одном километре от рабочего посёлка Рудня, в лесополосе между ж/д путями и сельскохозяйственными угодьями, на земельном участке с кадастровым номером 34:25:020010:326.


Примечательно, что к загрязнению данной территории местные же чиновники имеют непосредственное отношение. Ранее данный участок был включён муниципалитетом в реестр недвижимых объектов, находящихся на балансе районных властей, как «площадка для временного хранения твердых бытовых отходов».


Однако ранее Росприроднадзор уже обращал внимание на данную территорию, указывая, что загрязнение этой природной зоны, находящейся всего в 500 метрах от реки Щелкан, незаконно. Тогда муниципалитету было предписано ликвидировать свалку.

Примечательно, что в документах аукциона отведённая для накопления ТКО площадка называется «местом несанкционированного скопления отходов».

Отметим, вывоз 6 тыс. кубометров отходов с временной площадки накопления ТКО муниципалитет оценил в 5,3 млн рублей. Работы должны быть выполнены в сжатые сроки – всего за месяц с момента подписания контракта. Исполнитель будет отобран по итогу открытого конкурса в конце августа 2025 года.

Фото: администрация Руднянского района / «Госзакупки», НСПД

