В 14 тысяч рублей оценил российский музыкант Гарик Сукачев стоимость вип-мест на его концерт, который он собирается закатить в Волгограде по случаю своего 65-летнего юбилея в сентябре этого года. При этом самые дешевые билеты на выступление когда-то хулиганистого рокера-«пенсионера» стоят тоже недешево – 4,5 тысячи. Такие запросы музыканта, мягко говоря, удивили некоторых волгоградцев. В соцсетях они обращают внимание, что кому-то придется лишиться целой пенсии, чтобы попасть на концерт исполнителя.

Гарик Сукачев по дороговизне билетов на свой концерт чуть не дотянул до Григория Лепса. Исполнитель хитов весной этого года выступал в Волгограде для поклонников, которым не жалко было заплатить 15 тысяч за возможность поближе увидеть своего кумира. Максимальная планка стоимости билетов на выступление певца SHAMAN в областном центре осенью прошлого года не превышала 9 тысяч рублей.

А вот «аппетиты» волгоградки Ирины Дубцовой, которая также в сентябре собирается приехать в родной город с концертом, оказались гораздо скромнее. На ее концерт продают билеты по цене от 2,5 до 7,5 тысячи рублей.

Фото V102.RU (архив)