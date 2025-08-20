Транспорт

Росавиация сняла запрет на работу аэропорта Волгограда

20 августа Росавиация на фоне массового налёта БПЛА на южные регионы России вновь вводила ограничения на работу аэропорта Волгограда. Запрет на вылет и прилёт самолётов действовал около часа и впоследствии был снят.

- В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, - говорится в сообщении пресс-службы федерального воздушного агентства.

Отметим, одновременно с Волгоградом в 1:45 20 августа запрет на работу аэропортов вводился в Самаре и Саратове. Позже, в 3:02, в Тамбове, а через несколько минут в Нижнем Новгороде. При этом оперативно сняты ограничения были лишь в Волгограде.

