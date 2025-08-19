В Михайловке Волгоградской области с 20 августа вырастут цены на проезд в маршрутках. Ранее в администрации муниципального округа сообщали, что с уведомлением об изменении тарифов на проезд в маршрутках обратились перевозчики.
Напомним, в Михайловке нет муниципального транспорта. Все перевозчики являются коммерческими, а жители округа не могут реализовать право на льготный проезд, которое есть у других жителей региона.
Поэтому с завтрашнего дня михайловцам придется платить за проезд по полной. Поездка в частных автобусах, работающих в городской черте, теперь будет обходиться на 10 рублей больше – 50 рублей. По такой же цене, кстати, сейчас ездят и жители Волжского.
В пригородном транспорте проезд будет еще дороже – от 70 рублей и выше. Тарифы зависят от расстояния. Дороже всего обойдутся поездки из Михайловки до хутора Орлы – 220 рублей.
Фото Новое время Михайловка t.me