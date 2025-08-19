Общество

Теперь как в Волжском: в Михайловке проезд в маршрутках подорожает до 50 рублей

Общество 19.08.2025 14:04
0
19.08.2025 14:04


В Михайловке Волгоградской области с 20 августа вырастут цены на проезд в маршрутках. Ранее в администрации муниципального округа сообщали, что с уведомлением об изменении тарифов на проезд в маршрутках обратились перевозчики. 

Напомним, в Михайловке нет муниципального транспорта. Все перевозчики являются коммерческими, а жители округа не могут реализовать право на льготный проезд, которое есть у других жителей региона. 

Поэтому с завтрашнего дня михайловцам придется платить за проезд по полной. Поездка в частных автобусах, работающих в городской черте, теперь будет обходиться на 10 рублей больше – 50 рублей. По такой же цене, кстати, сейчас ездят и жители Волжского. 

В пригородном транспорте проезд будет еще дороже  – от 70 рублей и выше. Тарифы зависят от расстояния. Дороже всего обойдутся поездки из Михайловки до хутора Орлы – 220 рублей. 

Фото Новое время Михайловка t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.08.2025 12:53
Общество 19.08.2025 12:53
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2025 12:28
Общество 19.08.2025 12:28
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2025 11:16
Общество 19.08.2025 11:16
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2025 10:41
Общество 19.08.2025 10:41
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2025 10:30
Общество 19.08.2025 10:30
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2025 10:08
Общество 19.08.2025 10:08
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2025 10:00
Общество 19.08.2025 10:00
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2025 09:56
Общество 19.08.2025 09:56
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2025 09:15
Общество 19.08.2025 09:15
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2025 06:49
Общество 19.08.2025 06:49
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2025 06:20
Общество 19.08.2025 06:20
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2025 05:45
Общество 19.08.2025 05:45
Комментарии

0
Далее
Общество
19.08.2025 04:34
Общество 19.08.2025 04:34
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2025 21:28
Общество 18.08.2025 21:28
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2025 21:14
Общество 18.08.2025 21:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:08
С точностью до бита: число проверок скорости в сервисе QMS превысило 1 миллионСмотреть фотографии
14:04
Теперь как в Волжском: в Михайловке проезд в маршрутках подорожает до 50 рублейСмотреть фотографии
13:36
В Волгоградской области девяти районам не дали зарасти коноплёйСмотреть фотографии
13:20
«Все это выглядит странно»: возвращение дела Ивана Геля в прокуратуру обжаловали две стороныСмотреть фотографии
12:53
Токсичные джунгли: волгоградцы жалуются на заросли гигантской амброзии во дворе МКДСмотреть фотографииCмотреть видео
12:28
Главный тренер «Спартак-Волгоград» женился на воспитаннице ФедотовойСмотреть фотографии
12:08
СВУ и гранаты нашли в доме жителя Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:16
Андрей Бочаров назвал, что построят в пойме ЦарицыСмотреть фотографии
10:41
«Почти как пенсия»: волгоградцев шокировали цены на концерт 65-летнего Гарика СукачеваСмотреть фотографии
10:38
В Волгограде засняли на видео ДТП с «Ладой» и Belgee на ул. Рабоче-КрестьянскойСмотреть фотографииCмотреть видео
10:30
«Почту России» оштрафовали на 230 млн за подтасовку данных о ремонте отделенийСмотреть фотографии
10:08
В Волгограде мастеру УК грозит до 6 лет тюрьмы из-за травмы ребёнка на аварийных качеляхСмотреть фотографии
10:00
Сирены завоют в Михайловке 22 августаСмотреть фотографии
09:56
Волгоградское подкрепление прибыло в охваченный огнем округ ЛНРСмотреть фотографии
09:15
В Волгограде после проверки Бастрыкина власти нашли пандус для тяжелобольной поэтессыСмотреть фотографии
09:14
УФНС: в Волгоградской области количество самозанятых превысило 200 тысячСмотреть фотографии
09:06
В Волгограде потушили крышу больницы после атаки БПЛАСмотреть фотографии
08:27
245 брошенных электросамокатов увезли на штрафстоянку в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:19
Минобороны: над Волгоградской областью сбили 13 БПЛАСмотреть фотографии
06:49
Волгоградцы 19 августа почувствуют негативное влияние солнечной дырыСмотреть фотографии
06:20
Волгоградцев пугают страшными листовками о ракеСмотреть фотографии
05:45
Опубликован график школьных каникул на новый учебный годСмотреть фотографии
04:34
В Волгограде из-за ночной атаки БПЛА отменены три авиарейсаСмотреть фотографии
04:09
Корпус больницы №16 загорелся в Волгограде после атаки БПЛАСмотреть фотографии
21:42
Впервые чемпионат и первенство РФ по серфингу пройдут в Волгоградской области Смотреть фотографии
21:28
МЧС предупредило о грозах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:14
Пролеты МКС увидят волгоградцы в августеСмотреть фотографии
20:53
Город Волгоградской области на три дня оставят без горячей водыСмотреть фотографии
20:22
Волгоградская область поможет ЛНР в тушении масштабного пожараСмотреть фотографии
20:21
До трех выросло количество волгоградцев, пострадавших в массовом ДТП с фуройСмотреть фотографии
 