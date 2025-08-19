



Больше половины жителей Волгограда и области, принявшие участие в экспресс-опросе ИА «Высота 102», заявили, что не готовы тратить деньги на подарки учителяv 1 Сентября. Основой причиной стала нехватка средств, исчерпанных волгоградцами в период подготовки к новому учебному году.

Напомним, накануне аналитики Avito опубликовали результаты своего опроса, согласно которому жители Волгограда готовы тратить на подарки учителям в торжественный день в среднем 2500 рублей. Редакция «Высоты 102» решила перепроверить информацию и задала вопрос подписчикам в Telegram о том, сколько денег они планируют израсходовать на подарки. Результат оказался совершенно противоположным тому, который озвучили специалисты.

Так, из 537 человек, принявших участие в опросе, 341 (63%) заявили, что не планируют вообще тратить деньги, так как не располагают свободными средствами. 144 участника опроса (27%) могут позволить себе подарки на сумму до 2000 рублей – либо скромный личный презент, либо что-то более солидное вскладчину с другими родителями.

Всего 6% опрошенных заглянут в цветочный магазин, кондитерскую или купят сертификат учителю. На это они готовы потратить от 2000 до 5000 рублей. 1% участников опроса может себе позволить подарки на сумму до 10 000 рублей, еще 3% нажали на вариант ответа, предполагающий покупку презента за 10 000 рублей и более.