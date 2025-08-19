С точностью до бита: число проверок скорости в сервисе QMS превысило 1 миллион

Телеком 19.08.2025 15:08
0
19.08.2025 15:08
Более миллиона раз ежемесячно измеряют скорость интернет-соединения с помощью сервиса QMS от компании «Ростелеком». Количество замеров в июне этого года составило 1,129 млн, в июле — 1,280 млн. QMS — полностью российское решение, разработанное командой «Ростелекома».
«Ростелеком» регулярно оптимизирует сервис, он работает на основе лучших современных практик и алгоритмов, обеспечивая высокую достоверность результатов тестирования.
QMS анализирует не только скорость, но и качество связи. Помимо базовых метрик — скорости загрузки, отдачи и пинг, в нем определяется джиттер (непостоянство интервалов между передачей сетевых пакетов) — качественный показатель, необходимый для стабильной работы видеозвонков и стриминга.
Сервис QMS использует для тестирования исключительно российские серверы. Глобальная сеть серверов, используемая в других решениях, может давать для России завышенный пинг (время ответа сервера), так как находится не на территории страны. Кроме того, она может быть перегруженной, что искажает результаты измерений, а также нестабильно работать из-за действующих ограничений. Использование локализованных серверов дает более точные замеры скорости внутри страны, верный пинг, что особенно важно для онлайн-игр и звонков через интернет, а также стабильность тестов.
Сервис внесен в реестр отечественного ПО, его аналитикой могут пользоваться операторы связи, которым необходимы российские продукты для измерения скорости передачи данных в своих сетях. QMS отвечает требованиям как заказчиков, так и регуляторов.
На базе технологий QMS для абонентов «Ростелекома» реализован сервис «Чекап роутера». В нем можно проверить, совпадает ли реальная скорость интернет-соединения с заявленной в тарифе, а также пройти тест, чтобы узнать, с чем связано падение скорости — c нестабильностью соединения или с устаревшим оборудованием, которое следует заменить.
Евгений Жукович, директор по клиентскому сервису «Ростелекома»:
— Мы с удовлетворением отмечаем рост спроса на использование сервиса QMS. Измерение скорости интернет-соединения при помощи отечественного решения отвечает сразу двум требованиям. Это не только точность измерения без искажений, которые дают глобальные серверы, но и безопасность — данные пользователя не передаются за рубеж, так как решение полностью создано командой «Ростелекома» и защищено от известных уязвимостей. Масштабная инфраструктура, охватывающая всю страну, позволяет пользователям получать объективный результат независимо от географического положения.
Сервис QMS также предлагает отдельный модуль, который обеспечивает корпоративным клиентам возможность размещать систему на собственной ИТ-инфраструктуре и проводить тестирование интернет-соединения на участке между пользователем и сервером, обеспечивая оптимальный сервис измерения скорости для своих абонентов.
QMS может быть встроен в сторонние веб-приложения, поэтому разработчики могут добавлять функции измерения скорости интернет-соединения в собственные решения. Благодаря этому проведение тестов возможно прямо в интерфейсе сайтов или приложений.
Еще одно преимущество сервиса для пользователя — дружелюбный интерфейс с выбором светлой или темной темы отображения информации и отсутствие рекламы.
Подробнее о сервисе QMS можно узнать на сайте системы https://qms.ru, по адресу info@qms.ru или на официальном сайте «Ростелекома».
Фото: «Ростелеком».
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, erid: F7NfYUJCUneTSTdvmudF
В МегаФон теперь можно перейти со своим тарифом19.08.2025 16:35 Реклама
Телеком 19.08.2025 16:35 Реклама
Абоненты Т2 могут оплачивать зарубежные сервисы за границей или онлайн картой от банка Гонконга19.08.2025 12:31 Реклама
Телеком 19.08.2025 12:31 Реклама
«Скорость как вид искусства»: «Ростелеком» выступил партнером фестиваля ULTRA100 в Волжском19.08.2025 09:44 Реклама
Телеком 19.08.2025 09:44 Реклама
Т2 предлагает волгоградцам абонементы на связь с выгодой до 40%18.08.2025 14:58 Реклама
Телеком 18.08.2025 14:58 Реклама
Билайн обновил линейку тарифов для дата-устройств: больше гибкости и выгоды18.08.2025 10:23 Реклама
Телеком 18.08.2025 10:23 Реклама
Голосовой трафик в российских мессенджерах вырос в 6 раз за несколько дней15.08.2025 11:55 Реклама
Телеком 15.08.2025 11:55 Реклама
Маршрут впечатлений: T2 собрала сотни идей для путешествий13.08.2025 15:22 Реклама
Телеком 13.08.2025 15:22 Реклама
«Ростелеком» и «Фаззи Лоджик Лабс» обновили систему противодействия мошенничеству Smart Fraud Detection11.08.2025 13:57 Реклама
Телеком 11.08.2025 13:57 Реклама
Билайн ускорил работу Telegram и других зарубежных сервисов11.08.2025 11:17 Реклама
Телеком 11.08.2025 11:17 Реклама
Билайн усилил сеть домашнего интернета и ТВ в Волгограде с помощью отечественного оборудования08.08.2025 12:34 Реклама
Телеком 08.08.2025 12:34 Реклама
Звонки без границ: T2 внедрила технологию VoWiFi в Волгоградской области07.08.2025 16:01 Реклама
Телеком 07.08.2025 16:01 Реклама
T2 получила наивысший рейтинг среди операторов на платформе Dream Job06.08.2025 17:53 Реклама
Телеком 06.08.2025 17:53 Реклама
Искусственный интеллект распознает мошенника при звонке абоненту Билайна06.08.2025 15:38 Реклама
Телеком 06.08.2025 15:38 Реклама
На Юге России зарегистрировали DDoS-атаку продолжительностью почти 20 часов04.08.2025 09:27
Телеком 04.08.2025 09:27
Летний рост популярности: число пользователей интерактивного ТВ «Ростелекома» в регионе превысило 100 тыс.01.08.2025 17:40 Реклама
Телеком 01.08.2025 17:40 Реклама