Телеком

С точностью до бита: число проверок скорости в сервисе QMS превысило 1 миллион

Телеком 19.08.2025 15:08
0
19.08.2025 15:08


Более миллиона раз ежемесячно измеряют скорость интернет-соединения с помощью сервиса QMS от компании «Ростелеком». Количество замеров в июне этого года составило 1,129 млн, в июле — 1,280 млн. QMS — полностью российское решение, разработанное командой «Ростелекома».
«Ростелеком» регулярно оптимизирует сервис, он работает на основе лучших современных практик и алгоритмов, обеспечивая высокую достоверность результатов тестирования. 
QMS анализирует не только скорость, но и качество связи. Помимо базовых метрик — скорости загрузки, отдачи и пинг, в нем определяется джиттер (непостоянство интервалов между передачей сетевых пакетов) — качественный показатель, необходимый для стабильной работы видеозвонков и стриминга.
Сервис QMS использует для тестирования исключительно российские серверы. Глобальная сеть серверов, используемая в других решениях, может давать для России завышенный пинг (время ответа сервера), так как находится не на территории страны. Кроме того, она может быть перегруженной, что искажает результаты измерений, а также нестабильно работать из-за действующих ограничений. Использование локализованных серверов дает более точные замеры скорости внутри страны, верный пинг, что особенно важно для онлайн-игр и звонков через интернет, а также стабильность тестов.
Сервис внесен в реестр отечественного ПО, его аналитикой могут пользоваться операторы связи, которым необходимы российские продукты для измерения скорости передачи данных в своих сетях. QMS отвечает требованиям как заказчиков, так и регуляторов.
На базе технологий QMS для абонентов «Ростелекома» реализован сервис «Чекап роутера». В нем можно проверить, совпадает ли реальная скорость интернет-соединения с заявленной в тарифе, а также пройти тест, чтобы узнать, с чем связано падение скорости — c нестабильностью соединения или с устаревшим оборудованием, которое следует заменить. 
Евгений Жукович, директор по клиентскому сервису «Ростелекома»:
 — Мы с удовлетворением отмечаем рост спроса на использование сервиса QMS. Измерение скорости интернет-соединения при помощи отечественного решения отвечает сразу двум требованиям. Это не только точность измерения без искажений, которые дают глобальные серверы, но и безопасность — данные пользователя не передаются за рубеж, так как решение полностью создано командой «Ростелекома» и защищено от известных уязвимостей. Масштабная инфраструктура, охватывающая всю страну, позволяет пользователям получать объективный результат независимо от географического положения.
Сервис QMS также предлагает отдельный модуль, который обеспечивает корпоративным клиентам возможность размещать систему на собственной ИТ-инфраструктуре и проводить тестирование интернет-соединения на участке между пользователем и сервером, обеспечивая оптимальный сервис измерения скорости для своих абонентов.
QMS может быть встроен в сторонние веб-приложения, поэтому разработчики могут добавлять функции измерения скорости интернет-соединения в собственные решения. Благодаря этому проведение тестов возможно прямо в интерфейсе сайтов или приложений.
Еще одно преимущество сервиса для пользователя — дружелюбный интерфейс с выбором светлой или темной темы отображения информации и отсутствие рекламы.
Подробнее о сервисе QMS можно узнать на сайте системы https://qms.ru, по адресу info@qms.ru или на официальном сайте «Ростелекома»
Фото: «Ростелеком».
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, erid: F7NfYUJCUneTSTdvmudF

