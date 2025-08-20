Происшествия

Мотоциклист разбился насмерть в ДТП с фурой в Волгоградской области

Происшествия 20.08.2025 09:50
0
20.08.2025 09:50




Смертельная авария с участием мотоцикла и грузового автомобиля произошла 20 августа ночью в Палласовском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, на 154 км автодороги «Иловатка - Старая Полтавка - Гмелинка - Палласовка – Николаевск» столкнулись мотоцикл и большегруз Volvo. 

- В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, его пассажир доставлен в медучреждение, - сообщили в Главке.

Экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа выясняют обстоятельства случившегося.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
20.08.2025 08:53
Происшествия 20.08.2025 08:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.08.2025 10:38
Происшествия 19.08.2025 10:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.08.2025 09:06
Происшествия 19.08.2025 09:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.08.2025 07:19
Происшествия 19.08.2025 07:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.08.2025 20:22
Происшествия 18.08.2025 20:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.08.2025 20:21
Происшествия 18.08.2025 20:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.08.2025 18:58
Происшествия 18.08.2025 18:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.08.2025 18:44
Происшествия 18.08.2025 18:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.08.2025 17:16
Происшествия 18.08.2025 17:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.08.2025 17:04
Происшествия 18.08.2025 17:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.08.2025 13:33
Происшествия 18.08.2025 13:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.08.2025 12:38
Происшествия 18.08.2025 12:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.08.2025 10:48
Происшествия 18.08.2025 10:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.08.2025 06:55
Происшествия 18.08.2025 06:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.08.2025 06:15
Происшествия 18.08.2025 06:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:44
Андрей Бочаров пообещал Волжскому современный транспорт с федеральной поддержкойСмотреть фотографии
12:40
В Волгоградской области прощаются с 46-летним мотострелком Василием ЛандышевымСмотреть фотографии
12:37
Молодые кадры в деле: на ЕвроХим-ВолгаКалии студенты проходят летнюю производственную практикуСмотреть фотографии
12:24
Под Волгоградом суд восстановил в должности уволенную начальницу в РосреестреСмотреть фотографии
11:53
Под Волгоградом суд дал 8-летнюю отсрочку чиновнице-взяточницеСмотреть фотографии
11:17
Судья в почетной отставке скоропостижно скончался под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:14
От Аллеи Героев до ул. 7-й Гвардейской: в центре Волгограда появится ещё 40 платных парковокСмотреть фотографии
11:07
Билайн сообщил о готовности к старту предзаказа новинок от AppleСмотреть фотографии
11:03
Волгоградцев 20 августа оповестят о ЧС по радио и ТВСмотреть фотографии
10:21
Под Волгоградом владелец Audi Q5 остался без колес из-за 1460 штрафов ГИБДДСмотреть фотографии
09:50
Мотоциклист разбился насмерть в ДТП с фурой в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:31
Китайская Magic Fun превратит 120-метровое колесо обозрения в Волгограде в огромный видеоэкранСмотреть фотографииCмотреть видео
08:53
Под Волгоградом бездомному рецидивисту на тракторе не удалось удрать от полицииСмотреть фотографии
08:34
Волгоградку оштрафовали на 100 тысяч за фиктивную прописку родных из АрменииСмотреть фотографии
08:19
На очереди автобусы и трамваи? В Волгограде маршрутка №174 поднимет расценки до 100 рублейСмотреть фотографии
07:37
В Волгограде с 1 сентября в два раза увеличат количество рейсов автобуса №68Смотреть фотографии
07:02
Владельца 95 га земли под Волгоградом накажут за выращивание заменителя кофеСмотреть фотографии
06:29
Согласовали, но не санкционировали? В Рудне за 5,3 млн рублей ликвидируют свалку у реки ЩелканСмотреть фотографии
05:24
Росавиация сняла запрет на работу аэропорта ВолгоградаСмотреть фотографии
21:32
Сорванную июльским ураганом крышу восстанавливают в школе под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:09
Хирурги спасли волгоградца, воткнувшегося головой в дно водоемаСмотреть фотографии
20:21
Цены на первичку в Волгограде начали нехотя снижатьсяСмотреть фотографии
19:44
Больше половины опрошенных волгоградцев не готовы тратиться на подарки учителямСмотреть фотографии
19:16
Охранникам клуба Gatsby, избившим волгоградца, ужесточили приговорСмотреть фотографии
18:38
«Такого до нас ещё не делал никто»: организатор Дня поля Павел Чердынцев – в подкасте ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:29
«Попасть в десятку»: в Волгограде проходит Кубок России по стрельбе из арбалетаСмотреть фотографии
17:10
Количество контрольных работ в школах Волгограда сократят с 1 сентябряСмотреть фотографии
16:35
На юге Волгограда демонтировали павильон с фейерверкамиСмотреть фотографии
16:35
В МегаФон теперь можно перейти со своим тарифомСмотреть фотографии
15:08
С точностью до бита: число проверок скорости в сервисе QMS превысило 1 миллионСмотреть фотографии
 