Мотоциклист разбился насмерть в ДТП с фурой в Волгоградской области





Смертельная авария с участием мотоцикла и грузового автомобиля произошла 20 августа ночью в Палласовском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, на 154 км автодороги «Иловатка - Старая Полтавка - Гмелинка - Палласовка – Николаевск» столкнулись мотоцикл и большегруз Volvo.

- В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, его пассажир доставлен в медучреждение, - сообщили в Главке.

Экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа выясняют обстоятельства случившегося.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области