Общество

Сорванную июльским ураганом крышу восстанавливают в школе под Волгоградом

Общество 19.08.2025 21:32
0
19.08.2025 21:32


Администрация города Волжского Волгоградской области 19 августа сообщила о скором завершении работ по восстановлению кровли на здании школы №15 в поселке Паромный. Напомним, крышу сорвало во время урагана в июле текущего года. 

В мэрии Волжского заверили, что к 25 августа работы будут выполнены в полном объеме, а рабочие идут с опережением графика. 

– Рабочие завершают ремонт кровли над спортзалом и столовой. Уже готов каркас крыши, уложена гидроизоляция и почти закончен монтаж металлочерепицы. Внутри на кухне уже восстановили потолок. Осталось только провести свет – и школа встретит 250 учеников обновлённой, – рассказали в администрации. 

Уточняется, что с ремонтом помогали, в том числе, и волонтеры.  

Фото: администрация Волжского 

