



Администрация города Волжского Волгоградской области 19 августа сообщила о скором завершении работ по восстановлению кровли на здании школы №15 в поселке Паромный. Напомним, крышу сорвало во время урагана в июле текущего года.

В мэрии Волжского заверили, что к 25 августа работы будут выполнены в полном объеме, а рабочие идут с опережением графика.

– Рабочие завершают ремонт кровли над спортзалом и столовой. Уже готов каркас крыши, уложена гидроизоляция и почти закончен монтаж металлочерепицы. Внутри на кухне уже восстановили потолок. Осталось только провести свет – и школа встретит 250 учеников обновлённой, – рассказали в администрации.

Уточняется, что с ремонтом помогали, в том числе, и волонтеры.

