Транспорт

На очереди автобусы и трамваи? В Волгограде маршрутка №174 поднимет расценки до 100 рублей

Транспорт 20.08.2025 08:19
0
20.08.2025 08:19


В Волгограде владелец маршрутки №174 объявил о повышении расценок на проезд. С 1 сентября 2025 года добраться из п. Песчанка в Среднеахтубинском районе в Советский район Волгограда пассажиры смогут за 100 рублей. Об индексации стоимости транспортных услуг перевозчик объявил спустя сутки после принудительного ограничения глубины заезда подвижного состава, обслуживающего межмуниципальные направления в городе-миллионнике.


Также, согласно объявлениям, расклеенным внутри салонов, стоимость проезда от п. Песчанка до ул. Елецкой в Волгограде теперь составит 80 рублей. В границах хутора Бобры, Краснослободска и посёлка Песчанка проезд обойдётся в 50 рублей. Проезд исключительно в границах Краснослободска выйдет пассажиру в 35 рублей.

В границах Волгограда стоимость в независимости от протяжённости проезда составит 40 рублей.

По информации одной из постоянных пассажирок маршрута №174, в среднем ценник на билет подрастет на 20-30 рублей.

- Сейчас проезд в границах «Песчанка-Акварель» стоит 70 рублей. «ВИР-Елецкая» — 60 рублей. По Волгограду — 35 рублей, - добавила женщина.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в диспетчерскую перевозчика с просьбой прокомментировать удорожание проезда. Специалисты подтвердили подлинность новых расценок.

- Действительно, с 1 сентября тарифы вырастут. Это не наше решение. Нам сказали поднять – мы подняли. Это вынужденная мера, сейчас всё дорожает: и ГСМ, и ремонт, и работа водителей, - подчеркнула оператор.

Редакция обратила внимание, что стоимость проезда по Волгограду с 1 сентября вырастет до 40 рублей, что на 5 рублей дороже, чем в утверждённых расценках, действующих сейчас в муниципальном общественном транспорте. Журналисты поинтересовались, а будет ли новый тариф конкурентоспособным?

- Тарифы с 1 сентября поднимем не только мы, но и все перевозчики, включая и городских. Насчёт Волгограда могу вам точно сказать, что здесь тоже уже утверждено повышение, - подчеркнула диспетчер.

Информагентство попросило прокомментировать данные перевозчика администрацию Волгограда, а также пресс-службу Волгоградской городской думы. По информации последней, в ближайшее время заседаний депутатов по данному вопросу не запланировано. Ответ мэрии на момент публикации не получен и будет опубликован дополнительно.

Отметим, о вероятности повышения тарифов на межмуниципальных маршрутах в случае сокращения их заезда в Волгоград перевозчики предупреждали региональный комитет транспорта ещё в январе 2025 года. Однако власти в ответ на это представили расчёты, по которым себестоимость перевозки после корректировки маршрутов должна, напротив, сократиться. Буквально несколько дней назад региональные власти распространили официальный комментарий, в котором подтвердили уверенность в том, что изменения не приведут к удорожанию проезда.

Фото из архива ИА «Высота 102», читатели

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
20.08.2025 07:37
Транспорт 20.08.2025 07:37
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.08.2025 05:24
Транспорт 20.08.2025 05:24
Комментарии

0
Далее
Транспорт
19.08.2025 08:27
Транспорт 19.08.2025 08:27
Комментарии

0
Далее
Транспорт
18.08.2025 16:36
Транспорт 18.08.2025 16:36
Комментарии

0
Далее
Транспорт
17.08.2025 12:05
Транспорт 17.08.2025 12:05
Комментарии

0
Далее
Транспорт
15.08.2025 10:26
Транспорт 15.08.2025 10:26
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.08.2025 13:22
Транспорт 13.08.2025 13:22
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.08.2025 10:33
Транспорт 13.08.2025 10:33
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.08.2025 08:34
Транспорт 13.08.2025 08:34
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.08.2025 16:58
Транспорт 11.08.2025 16:58
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.08.2025 09:38
Транспорт 11.08.2025 09:38
Комментарии

0
Далее
Транспорт
08.08.2025 20:15
Транспорт 08.08.2025 20:15
Комментарии

0
Далее
Транспорт
08.08.2025 17:57
Транспорт 08.08.2025 17:57
Комментарии

0
Далее
Транспорт
07.08.2025 19:57
Транспорт 07.08.2025 19:57
Комментарии

0
Далее
Транспорт
07.08.2025 17:28
Транспорт 07.08.2025 17:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:53
Под Волгоградом бездомному рецидивисту на тракторе не удалось удрать от полицииСмотреть фотографии
08:34
Волгоградку оштрафовали на 100 тысяч за фиктивную прописку родных из АрменииСмотреть фотографии
08:19
На очереди автобусы и трамваи? В Волгограде маршрутка №174 поднимет расценки до 100 рублейСмотреть фотографии
07:37
В Волгограде с 1 сентября в два раза увеличат количество рейсов автобуса №68Смотреть фотографии
07:02
Владельца 95 га земли под Волгоградом накажут за выращивание заменителя кофеСмотреть фотографии
06:29
Согласовали, но не санкционировали? В Рудне за 5,3 млн рублей ликвидируют свалку у реки ЩелканСмотреть фотографии
05:24
Росавиация сняла запрет на работу аэропорта ВолгоградаСмотреть фотографии
21:32
Сорванную июльским ураганом крышу восстанавливают в школе под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:09
Хирурги спасли волгоградца, воткнувшегося головой в дно водоемаСмотреть фотографии
20:21
Цены на первичку в Волгограде начали нехотя снижатьсяСмотреть фотографии
19:44
Больше половины опрошенных волгоградцев не готовы тратиться на подарки учителямСмотреть фотографии
19:16
Охранникам клуба Gatsby, избившим волгоградца, ужесточили приговорСмотреть фотографии
18:38
«Такого до нас ещё не делал никто»: организатор Дня поля Павел Чердынцев – в подкасте ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:29
«Попасть в десятку»: в Волгограде проходит Кубок России по стрельбе из арбалетаСмотреть фотографии
17:10
Количество контрольных работ в школах Волгограда сократят с 1 сентябряСмотреть фотографии
16:35
На юге Волгограда демонтировали павильон с фейерверкамиСмотреть фотографии
16:35
В МегаФон теперь можно перейти со своим тарифомСмотреть фотографии
15:08
С точностью до бита: число проверок скорости в сервисе QMS превысило 1 миллионСмотреть фотографии
14:04
Теперь как в Волжском: в Михайловке проезд в маршрутках подорожает до 50 рублейСмотреть фотографии
13:36
В Волгоградской области девяти районам не дали зарасти коноплёйСмотреть фотографии
13:20
«Все это выглядит странно»: возвращение дела Ивана Геля в прокуратуру обжаловали две стороныСмотреть фотографии
12:53
Токсичные джунгли: волгоградцы жалуются на заросли гигантской амброзии во дворе МКДСмотреть фотографииCмотреть видео
12:28
Главный тренер «Спартак-Волгоград» женился на воспитаннице ФедотовойСмотреть фотографии
12:08
СВУ и гранаты нашли в доме жителя Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:16
Андрей Бочаров назвал, что построят в пойме ЦарицыСмотреть фотографии
10:41
«Почти как пенсия»: волгоградцев шокировали цены на концерт 65-летнего Гарика СукачеваСмотреть фотографии
10:38
В Волгограде засняли на видео ДТП с «Ладой» и Belgee на ул. Рабоче-КрестьянскойСмотреть фотографииCмотреть видео
10:30
«Почту России» оштрафовали на 230 млн за подтасовку данных о ремонте отделенийСмотреть фотографии
10:08
В Волгограде мастеру УК грозит до 6 лет тюрьмы из-за травмы ребёнка на аварийных качеляхСмотреть фотографии
10:00
Сирены завоют в Михайловке 22 августаСмотреть фотографии
 