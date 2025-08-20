На очереди автобусы и трамваи? В Волгограде маршрутка №174 поднимет расценки до 100 рублей

В Волгограде владелец маршрутки №174 объявил о повышении расценок на проезд. С 1 сентября 2025 года добраться из п. Песчанка в Среднеахтубинском районе в Советский район Волгограда пассажиры смогут за 100 рублей. Об индексации стоимости транспортных услуг перевозчик объявил спустя сутки после принудительного ограничения глубины заезда подвижного состава, обслуживающего межмуниципальные направления в городе-миллионнике.





Также, согласно объявлениям, расклеенным внутри салонов, стоимость проезда от п. Песчанка до ул. Елецкой в Волгограде теперь составит 80 рублей. В границах хутора Бобры, Краснослободска и посёлка Песчанка проезд обойдётся в 50 рублей. Проезд исключительно в границах Краснослободска выйдет пассажиру в 35 рублей.

В границах Волгограда стоимость в независимости от протяжённости проезда составит 40 рублей.

По информации одной из постоянных пассажирок маршрута №174, в среднем ценник на билет подрастет на 20-30 рублей.

- Сейчас проезд в границах «Песчанка-Акварель» стоит 70 рублей. «ВИР-Елецкая» — 60 рублей. По Волгограду — 35 рублей, - добавила женщина.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в диспетчерскую перевозчика с просьбой прокомментировать удорожание проезда. Специалисты подтвердили подлинность новых расценок.

- Действительно, с 1 сентября тарифы вырастут. Это не наше решение. Нам сказали поднять – мы подняли. Это вынужденная мера, сейчас всё дорожает: и ГСМ, и ремонт, и работа водителей, - подчеркнула оператор.

Редакция обратила внимание, что стоимость проезда по Волгограду с 1 сентября вырастет до 40 рублей, что на 5 рублей дороже, чем в утверждённых расценках, действующих сейчас в муниципальном общественном транспорте. Журналисты поинтересовались, а будет ли новый тариф конкурентоспособным?

- Тарифы с 1 сентября поднимем не только мы, но и все перевозчики, включая и городских. Насчёт Волгограда могу вам точно сказать, что здесь тоже уже утверждено повышение, - подчеркнула диспетчер.

Информагентство попросило прокомментировать данные перевозчика администрацию Волгограда, а также пресс-службу Волгоградской городской думы. По информации последней, в ближайшее время заседаний депутатов по данному вопросу не запланировано. Ответ мэрии на момент публикации не получен и будет опубликован дополнительно.

Отметим, о вероятности повышения тарифов на межмуниципальных маршрутах в случае сокращения их заезда в Волгоград перевозчики предупреждали региональный комитет транспорта ещё в январе 2025 года. Однако власти в ответ на это представили расчёты, по которым себестоимость перевозки после корректировки маршрутов должна, напротив, сократиться. Буквально несколько дней назад региональные власти распространили официальный комментарий, в котором подтвердили уверенность в том, что изменения не приведут к удорожанию проезда.

Фото из архива ИА «Высота 102», читатели