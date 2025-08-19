Спорт

«Попасть в десятку»: в Волгограде проходит Кубок России по стрельбе из арбалета

19.08.2025
В Волгограде в стрелковом комплексе «Профессионал» проходят соревнования на Кубок России по стрельбе из арбалета. За победу на турнире сражаются около 40 участников из Московской, Тамбовской, Волгоградской и Иркутской областей, Республики Калмыкия, Москвы и Санкт-Петербурга.  Сегодня за тем, как проходят состязания, наблюдал фотограф Геннадий Гуляев. 

Крупный национальный турнир проходит в Волгограде уже третий год подряд. Среди претендентов на награды на дистанциях 35, 50, 65 метров – титулованные спортсмены: чемпионы мира и Европы, мастера международного класса, призеры российских соревнований. Помимо взрослых стрелков на Кубке страны есть и спортсмены в возрасте до 18 лет, имеющие минимум второй разряд. Волгоградские участники – Виталина Траилина, Егор Сонин, Марк Павлов, Мария Киреева, Дарья Кадуцкова и Арина Пантелеева.


Председатель волгоградского отделения Федерации стрельбы из арбалета России Дарья Быстрова рассказала о развитии данной дисциплины на территории нашего региона. 

Мы получили государственную аккредитацию в 2019 году и вышли на профессиональный уровень. Три года назад впервые выехали на соревнования. В апреле этого года Траилина заняла второе место на первенстве России, а Сонин стал победителем на недавних состязаниях в Астрахани и выполнил норматив мастера спорта, – рассказала Быстрова. 


Глава волгоградского отделения Федерации отмечает крепнущий в регионе интерес к данному виду спорта. 

В СК «Профессионал» есть все для турниров подобного уровня. Здесь 20 щитов, большое количество людей может одновременно выступать. О нас узнают все больше людей – постоянно растет количество детей, занимающихся этим видом спорта в нашем регионе. Ребята видят, что мы участвуем в турнирах, занимаем призовые места и у спортсменов повышаются их разряды, – говорит Дарья Быстрова. 


Юная участница из Московской области Кира Фетенко накануне, 18 августа, отметила свой 15-й день рождения. В честь этого события организаторы подарили девушке торт. Кира отметила, что для нее это было очень приятно и неожиданно. 

– Когда-то тренер из «Юнармии» предложил мне пострелять из арбалета. Мне это понравилось, поэтому стала заниматься данным видом спорта. В прошлом году участвовала на Кубке России, но до медалей не добралась. Мечтаю стать мастером спорта международного класса. Тренируюсь 3 раза в неделю по 2-3 часа, – поделилась своей Фетенко.


13-летняя Арина Пантелеева из Волжского увлекается стрельбой из арбалета два года и за это время добилась определенных достижений.

– Здесь развивается сила воли, выносливость и концентрация. Я уже завоевывала награды на региональных соревнованиях. Если попаду в первую десятку на этом турнире, то уже будет хорошо, –  подчеркнула Арина.

Сегодня, 19 августа, состоялись первые соревнования среди мужчин и женщин на дистанции 35 и 50 метров. Завтра, 20 августа, пройдет церемония награждения призеров Кубка России.






Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: Геннадий Гуляев V102.RU

