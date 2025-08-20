Общество

Китайская Magic Fun превратит 120-метровое колесо обозрения в Волгограде в огромный видеоэкран

Общество 20.08.2025 09:31
Уникальную подсветку, которая сможет воспроизводить сюжетные видеоизображения, изготовит китайская Magic Fun для 120-метрового колеса обозрения в Волгограде. Как сообщили V102.RU в пресс-службе ЦПКиО, соответствующий контракт с компанией из КНР подписало ООО «Парк» - компания-концессионер Центрального парка культуры и отдыха в Волгограде.



Технологии, которые планируется применить на волгоградском аттракционе, ранее в России не использовались.  Magic Fun имеет большой опыт по созданию систем освещения и подсветки, в числе их реализованных проектов – подсветка колес обозрения, башен и иных архитектурных объектов в разных странах мира.

- Архитектурная подсветка колеса обозрения в ЦПКиО Волгограда будет состоять из 115, 5 тысячи водонепроницаемых светящихся элементов, расположенных на расстоянии 200 мм друг от друга.  Система обладает мультирежимностью и возможностью воспроизводить в световых алгоритмах как статичные картины, так и целые видеосюжеты, - рассказали в пресс-службе парка.

На волгоградском аттракционе планируют показывать сюжеты о достопримечательностях России, природных богатствах Волгоградской области и т.д. Воспроизводимые картины на колесе обозрения высотой 120 метров будут хорошо видны как с Мамаева кургана, так и с противоположного берега Волги.

Напомним, в ЦПКиО новое колесо обозрения будет в 2,5 раза выше существующего. Оно будет вантовое. Работы по монтажу этого аттракциона  высотой 120 метров и диаметром 113 метров в парке уже стартовали. В настоящее время подрядная организация при помощи буровой установки ведет обустройство опорных конструкций, после чего перейдет к установке металлических панелей. На период производства работ по устройству аттракциона для обеспечения безопасности гостей парка территория будет частично огорожена. Действующее колесо обозрения пока продолжает работать. К нему организован удобный и безопасный проход.

Фото, видео: ЦПКиО 

