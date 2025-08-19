



Количество контрольных работ в волгоградских школах с начала нового учебного года сократится. Об этом накануне 1 Сентября напомнила Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Как сообщает ИА «Высота 102», она также напомнила о других заметных изменениях в системе российского образования.

Так, в частности, в школах России и, соответственно, и в учреждениях Волгоградской области с начала года начинает действовать новый порядок оказания медицинской помощи. В школах вводится должность медицинской сестры‑специалиста. Кроме того, внесены изменения в стандарт оснащения медпунктов — для соответствия современным требованиям.

Что касается упомянутых контрольных работ, в том числе всероссийских проверочных, то их количество с 1 сентября 2025 года в школах не должно занимать более 10% учебного времени по каждому предмету.

Средняя школа с 1 сентября остается без предмета «Обществознание». Вместо него детям, обучающимся в 5 – 7 классах, начнут преподавать курс «История нашего края».

Еще одно важное нововведение – родители смогут находиться в пунктах сдачи ЕГЭ с целью защиты прав выпускников.

Отметим, что в ряде регионов в этом году также вводится оценка поведения учеников, однако Волгоградская область в перечень пилотных регионов на этот раз не вошла. Оценивать дисциплину будут школах Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики, Республики Мордовия.