Владельца 95 га земли под Волгоградом накажут за выращивание заменителя кофе

Россельхознадзор обнаружил заброшенный земельный участок в Котовском районе Волгоградской области. По данным межрегионального управления, территория в 95 га заросла кустами вяза, сорняками, а также полынью, пыреем, тысячелистником и цикорием. При этом высота травы достигает 1 метра, а кустов – 2 метров. Никаких следов ведения сельскохозяйственной деятельности проверяющие не нашли, а именно такое назначение имеет участок.
Собственнику выдали предписание об устранении нарушения требований земельного законодательства, а также требование привести участок в состояние, пригодное для использование в сельскохозяйственных целях.
Россельхознадзор напомнил, что наличие сухой плотной травянистой растительности может стать причиной пожаров.
К слову, если собственник проигнорирует требование ведомства, то он может лишиться права собственности на землю. Такие прецеденты уже были – заброшенные участки переходили в собственность государства по решению суда.
