Владельца 95 га земли под Волгоградом накажут за выращивание заменителя кофе

Общество 20.08.2025 07:02
Россельхознадзор обнаружил заброшенный земельный участок в Котовском районе Волгоградской области. По данным межрегионального управления, территория в 95 га заросла кустами вяза, сорняками, а также полынью, пыреем, тысячелистником и  цикорием. При этом высота травы достигает 1 метра, а кустов – 2 метров. Никаких следов ведения сельскохозяйственной деятельности проверяющие не нашли, а именно такое назначение имеет участок.  

Собственнику выдали предписание об устранении нарушения требований земельного законодательства, а также требование привести участок в состояние, пригодное для использование в сельскохозяйственных целях. 

Россельхознадзор напомнил, что наличие сухой плотной травянистой растительности может стать причиной пожаров.

К слову, если собственник проигнорирует требование ведомства, то он может лишиться права собственности на землю. Такие прецеденты уже были – заброшенные участки переходили в собственность государства по решению суда. 

Фото V102.RU (архив)

