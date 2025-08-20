19 августа власти Волгограда объявили о поиске перевозчика на автобусный маршрут №68 «Пос. ГЭС – пос. Водстрой». Организации, прошедшей конкурсный отбор, предстоит обеспечить работу вспомогательного транспортного направления в период с 1 сентября по 31 декабря 2025 года.

Примечательно, что проектом муниципального контракта предусматривается существенное увеличение интенсивности движения по маршруту. Так, в планах чиновников нарастить количество суточных рейсов с 74, предусмотренных действующим соглашением, подписанным два месяца назад между мэрией и МУП «Метроэлектротранс», до 167.

Для этого, вместо 4 автобусов большого класса вместимости, с 1 сентября в рейс ежедневно должны выходить не менее 10 машин: 54 рейса будут совершать 3 автобуса большого класса вместимости и ещё 113 – 7 автобусов среднего класса вместимости.

Интервал движения подвижного состава в утренние и вечерние часы пик составит 5-10 минут. Среднесуточный интервал составит порядка 12 минут.

Согласно обновлённому расписанию, автобусы большого класса вместимости будут отъезжать от конечной в посёлке ГЭС в 5:50, 6:25, 6:45, 7:25, 7:55, 8:15, 8:55, 10:25, 10:40, 11:10, 12:04, 12:15, 12:48, 13:44, 13:55, 14:53, 15:38, 16:02, 16:23, 17:11, 18:50, 19:41, 20:20, 21:13, 21:58, 22:45. Прибывать подвижной состав сюда будет в 6:20, 6:40, 7:20, 7:50, 8:10, 8:50, 9:20, 9:40, 10:20, 11:50, 12:05, 12:35, 13:29, 13:40, 14:13, 15:09, 15:20, 16:17, 17:03, 17:27, 17:48, 18:36, 20:16, 21:08, 21:53, 22:40, 23:45, 0:10.

Отправление автобусов среднего класса вместимости с ГЭС: 5:30, 6:10, 6:35, 6:55, 7:05, 7:15, 7:35, 7:45, 8:05, 8:25, 8:35, 8:45, 9:05, 9:15, 9:25, 9:40, 9:55, 10:10, 10:55, 11:25, 11:40, 11:52, 12:26, 12:37, 12:59, 13:11, 13:22, 13:33, 14:07, 14:18, 14:29, 14:41, 15:03, 15:14, 15:26, 15:50, 16:13, 16:33, 16:43, 16:53, 17:02, 17:20, 17:30, 17:40, 17:53, 18:07, 18:22, 18:36, 19:03, 19:16, 19:28, 19:53, 20:06, 20:35, 20:51, 21:36, 22:21, 23:15. Прибытие: 7:00, 7:10, 7:30, 7:40, 8:00, 8:20, 8:30, 8:40, 9:00, 9:10, 9:30, 9:50, 10:00, 10:10, 10:30, 10:40, 10:50, 11:05, 11:20, 11:35, 12:20, 12:50, 13:05, 13:17, 13:51, 14:02, 14:24, 14:36, 14:47, 14:58, 15:32, 15:43, 15:54, 16:06, 16:28, 16:39, 16:51, 17:15, 17:38, 17:58, 18:08, 18:18, 18:27, 18:45, 18:55, 19:05, 19:18, 19:32, 19:47, 20:01, 20:30, 20:46, 21:31, 22:16, 23:10.

Отправление автобусов большого класса вместимости с конечной «Водстрой»: 5:40, 6:00, 6:40, 7:10, 7:30, 8:10, 8:40, 9:00, 9:40, 11:10, 11:25, 11:55, 12:49, 13:00, 13:33, 14:29, 14:40, 15:37, 16:23, 16:47, 17:08, 17:56, 19:36, 20:28, 21:13, 22:00, 23:05, 23:30. Прибытие: 6:20, 6:55, 7:15, 7:55, 8:25, 8:45, 9:25, 10:55, 11:10, 11:40, 12:34, 12:45, 13:18, 14:14, 14:25, 15:23, 16:08, 16:32, 16:53, 17:41, 19:20, 20:11, 20:50, 21:43, 22:28, 23:15.

Автобусы среднего класса вместимости будут отправляться отсюда же в 6:20, 6:30, 6:50, 7:00, 7:20, 7:40, 7:50, 8:00, 8:20, 8:30, 8:50, 9:10, 9:20, 9:30, 9:50, 10:00, 10:10, 10:25, 10:40, 10:55, 11:40, 12:10, 12:25, 12:37, 13:11, 13:22, 13:44, 13:56, 14:07, 14:18, 14:52, 15:03, 15:14, 15:26, 15:48, 15:59, 16:11, 16:35, 16:58, 17:18, 17:28, 17:38, 17:47, 18:05, 18:15, 18:25, 18:38, 18:52, 19:07, 19:21, 19:50, 20:06, 20:51, 21:36, 22:30. Прибывать: 6:10, 6:50, 7:15, 7:35, 7:45, 7:55, 8:15, 8:25, 8:45, 9:05, 9:15, 9:25, 9:45, 9:55, 10:05, 10:20, 10:35, 10:50, 11:35, 12:05, 12:20, 12:32, 13:06, 13:17, 13:39, 13:51, 14:02, 14:13, 14:47, 14:58, 15:09, 15:21, 15:43, 15:54, 16:06, 16:30, 16:53, 17:13, 17:23, 17:33, 17:42, 18:00, 18:10, 18:20, 18:33, 18:47, 19:02, 19:16, 19:43, 19:56, 20:08, 20:33, 20:46, 21:15, 21:31, 22:16, 23:01, 23:55.

Отметим, победителя конкурсных процедур отберут к концу августа. На организацию работы маршрута муниципалитет выделил 9,1 млн рублей.