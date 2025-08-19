Общество

Токсичные джунгли: волгоградцы жалуются на заросли гигантской амброзии во дворе МКД

Общество 19.08.2025 12:53
Настоящим испытанием для аллергиков стал двор в самом центре Ворошиловского района Волгограда, расположенный рядом с одноименным торговым центром. Как сообщили V102.RU горожане, с наступлением сезона цветения амброзии жить им стало просто невыносимо.

- Мы в прямом смысле слова задыхаемся! - жалуются жители. - Во дворе нашего дома по ул. Рабоче-Крестьянская, 4 настоящие джунгли.  Заросли амброзии в рост человека. Здесь невозможно передвигаться. Есть кусты высотой выше 2 метров! Представляете? Это кошмар полный.

По словам жителей дома, они неоднократно просили свою управляющую компанию ООО «УК Ворошиловского района» избавить их от амброзии, но коммунальщики ничего не делают. 

- В ответ нам говорят, чтобы мы убрали все машины, они им якобы мешают. Машины стоят в карманах, где эта трава не растет. Каждый день им звоним, а над нами прям издеваются! - негодуют местные жители.

В подтверждение своих слов они сняли видеэкскурсию по заросшему двору, чтобы показать, в каком он находится состоянии. На записи, которую волгоградцы прислали в редакцию, видно, что росту и цветению амброзии машины совершенно не мешают. 

В адрес управляющей компании 6 августа жители направили коллективную претензию, в которой указали, что возмущены содержанием двора, который зарос амброзией, негативно влияющей на здоровье жильцов дома. Высказали люди и другие претензии к состоянию общего имущества и двора. Среди прочих требований, жильцы в первую очередь просят коммунальщиков скосить амброзию.

 В ООО «УК Ворошиловского района», куда дозвонились журналисты за комментарием, ответили так:

- Пусть сначала уберут свои машины, которые мешаются. А во-вторых, - всё через заявление. До свидания! - сказали в УК в ответ на вопрос о покосе зарослей амброзии во дворе дома №4 по улице Рабоче-Крестьянская.

Отметим, что в этом сезоне с такими проблемами сталкиваются многие горожане. В редакцию информагентства поступают многочисленные жалобы на заросли аллергенной травы, которую никто не косит. Так, к примеру, в человеческий рост амброзия вымахала и на улице Гейне в Жилгородке по дороге к школе. Жители просят навести элементарный порядок вдоль пешеходной дороги, по которой их дети уже совсем скоро пойдут в школу.

