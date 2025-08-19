Экономика

Цены на первичку в Волгограде начали нехотя снижаться

Экономика 19.08.2025 20:21
0
19.08.2025 20:21


Волгоград не вписался в общероссийскую тенденцию оживления рынка новостроек в крупнейших городах. По данным ЦИАН, средняя стоимость квадратного метра в августе составила 136,8 тысячи рублей. За месяц первичка подешевела на 0,1%. А за год рост стоимости квадрата составил 5%.

При этом во многих городах, наоборот, наблюдается процесс подорожания новостроек. Как утверждают эксперты, спрос на новое жилье повысился на 18%, и это связывают со снижением ставки ЦБ. Рост цен превысил 1% впервые с марта в 17 локациях из 40. Тогда как в прошлом месяце таких городов  было всего 8.

Интересно, что лидером по росту цен на новостройки за год оказался Севастополь. В этом городе они выросли на 43% - до 217 тысячи рублей за квадратный метр.  


