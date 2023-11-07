После страшной трагедии вечером 2 ноября в Дзержинском районе Волгограда, где после падения с крыши девятиэтажки погибла 12-летняя школьница, а ее 14-летняя подруга до сих пор находится в реанимации, закрыли свободный доступ на чердак.

Жители дома № 19а по улице 51-Гвардейской Дивизии склонны винить в произошедшем отчасти и управляющую компанию, которая, несмотря на многочисленные жалобы жильцов, не предпринимала мер по ограничению свободного прохода на чердак. Отметим, что содержанием общедомового имущества девятиэтажки заведует УК «Парадигма».





Неизвестные организовали небольшой памятный мемориал в том месте, где нашли после падения двух девочек-подростков. К торцу дома принесли гвоздики, хризантемы, розы и детские игрушки. Напротив открыта дверь с надписью «Укрытие».

В самом подъезде не удалось встретить ни одного человека. Казалось, что дом просто вымер. В подъезде в нос бил стойкий запах испражнений и тускло мерцали лампочки в общем коридоре общежития.

Лифт со скрипом довез до девятого этажа. Внутри взгляд цеплялся за говорящую табличку «Могилёвлифтмаш». Стойкое амбре преследовало и здесь. Стены секции на девятом этаже были разрисованы строчками песен известных рэп-музыкантов, которые теперь попали в списки иноагентов.





Проход на крышу оказался опечатан. Правда целостность пломб была нарушена. Тогда, видимо, для верности решетку, которая ведет на крышу, надежно примотали новенькой толстой цепью с замком. Если что и осталось открытым на этаже, так это люк мусоропровода, который видимо в таком положении оставил один из обитателей девятиэтажки ввиду брезгливости, забывчивости или привычки.

Территория вокруг дома тоже оставляет желать лучшего. Куча строительного мусора, вываленного у противоположного торца общежития, осколки стекла, бычки, пластиковые стаканчики и пустые бутылки. Как сказал один из местных жителей: «Здесь никогда ничего не меняется в лучшую сторону. Тут только стареть, «торчать», спиваться и умирать». Судя по окружающей обстановке, автор цитаты недалек от истины.





Жильцы дома утверждают, что с крыши этого дома уже падали люди. Здесь помнят погибшего несколько лет назад молодого парня, который также сумел беспрепятственно оказаться на крыше. А буквально в конце сентября чердак загорелся. Местные сетуют, что в подъезд может зайти кто угодно — прочной металлической двери с кодовым знаком здесь никогда в глаза не видели.

И пока за жизнь 14-летней девочки продолжают бороться врачи в реанимации больницы № 25, где ее состояние, по информации облздрава, оценивают как тяжелое, волгоградцы до сих пор строят предположения, что же могло привести к такой печальной развязке.





О погибшей девочке и ее подруге, которая чудом осталась в живых, известно немногое. Несмотря на разницу в возрасте, они давно дружили, одинаково одевались, красились и слушали однотипную музыку. Обе девочки из школы № 40 Дзержинского района. Что могло толкнуть с виду обычных девчонок на такой радикальный шаг, предстоит выяснить следствию.

Однако, как сообщает ИА «Высота 102», со ссылкой на свои источники, пока в соцсетях школьниц силовики не нашли ничего криминального. И все же не исключается внешнее влияние на психику девочек. Вероятно, что существует связь с подобными происшествиями в других регионах России.





Источник информагентства уточняет, что перед падением с крыши девочки вели трансляции в Сети, где они сидят на краю и делают селфи. Примечательно, что подпись «Ня.Пока», означающая «Мяу.Пока», которой они сопроводили иллюстрации, оставила перед смертью еще одна девочка в совсем другой области страны. Не исключено, что волгоградские школьницы слишком далеко зашли в желании подражать своим кумирам-одногодкам.

Однако всегда есть вероятность, что к такому шагу подростков могли осознанно подтолкнуть взрослые, что подтверждается нашумевшей историей про смертельную игру «Синий кит». Скорее всего происшествие будут расследовать в особом отделе СУ СК России по Волгоградской области. Пока же силовики убедительно просят волгоградцев проявить особое внимание к своим детям.





Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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