Телеком

В МегаФон теперь можно перейти со своим тарифом

Телеком 19.08.2025 16:35
19.08.2025 16:35


МегаФон запустил услугу по переносу тарифа: абоненты любых операторов могут оформить сим-карту в МегаФоне и перенести на неё «копию» своего действующего тарифа. Сделать это можно как онлайн через мобильное приложение, так и придя в салон оператора. Это первое и абсолютно уникальное предложение на телеком-рынке.
Перейти в сеть МегаФона со своим привычным тарифом абоненты других операторов мобильной связи могут,зарегистрировав новую сим-карту или оформив переход по процедуре MNP (Mobile Number Portability — перенос мобильного номера), при этом перенести на неё базовые условия своего текущего тарифа — абонентская плата, пакеты минут, гигабайт и смс—даже если аналогичного нет среди предложений МегаФона. Кроме того, бесплатно в тарифе будут доступны восемь МегаСил на выбор, добавление номера в МегаСемью и виртуальный ассистент Ева.
Чтобы оформить процедуру перехода,достаточно зайти на страницу услуги на сайте МегаФона и загрузить скриншот имеющегося тарифа. После верификации тарифного плана клиент сможет получить промокод, который нужно будет ввести в поле «У меня есть промокод» или показать сотруднику в салоне при оформлении сим-карты офлайн.
— Мы открываем новую возможность: если раньше можно было перейти от одного оператора к другому, сохранив номер, то теперь в МегаФон можно перенести ещё и условия действующего тарифа. Это будет особенно актуально, например, если клиент не очень доволен качеством связи своего оператора, но хочет сохранить условия его тарифа. Мы рассчитываем, что клиенты оценят новую услугу, и планируем совершенствовать её условия, —говорит коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.
Услугой могут воспользоваться также действующие абоненты МегаФона. К примеру, это может быть клиент оператора, который решил завести ещё одну сим-карту. Оформить перенос можно через мобильное приложение, перейдя в раздел «Мой тариф».
Услуга предоставляется бесплатно и доступна действующим и новым клиентам МегаФона по всей стране.
Фото: МегаФон
Реклама. ПАО «МегаФон», ИНН 7812014560, erid: F7NfYUJCUneTSTdykDya

17:29
«Попасть в десятку»: в Волгограде проходит Кубок России по стрельбе из арбалетаСмотреть фотографии
17:10
Количество контрольных работ в школах Волгограда сократят с 1 сентябряСмотреть фотографии
16:35
На юге Волгограда демонтировали павильон с фейерверкамиСмотреть фотографии
16:35
В МегаФон теперь можно перейти со своим тарифомСмотреть фотографии
15:08
С точностью до бита: число проверок скорости в сервисе QMS превысило 1 миллионСмотреть фотографии
14:04
Теперь как в Волжском: в Михайловке проезд в маршрутках подорожает до 50 рублейСмотреть фотографии
13:36
В Волгоградской области девяти районам не дали зарасти коноплёйСмотреть фотографии
13:20
«Все это выглядит странно»: возвращение дела Ивана Геля в прокуратуру обжаловали две стороныСмотреть фотографии
12:53
Токсичные джунгли: волгоградцы жалуются на заросли гигантской амброзии во дворе МКДСмотреть фотографииCмотреть видео
12:28
Главный тренер «Спартак-Волгоград» женился на воспитаннице ФедотовойСмотреть фотографии
12:08
СВУ и гранаты нашли в доме жителя Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:16
Андрей Бочаров назвал, что построят в пойме ЦарицыСмотреть фотографии
10:41
«Почти как пенсия»: волгоградцев шокировали цены на концерт 65-летнего Гарика СукачеваСмотреть фотографии
10:38
В Волгограде засняли на видео ДТП с «Ладой» и Belgee на ул. Рабоче-КрестьянскойСмотреть фотографииCмотреть видео
10:30
«Почту России» оштрафовали на 230 млн за подтасовку данных о ремонте отделенийСмотреть фотографии
10:08
В Волгограде мастеру УК грозит до 6 лет тюрьмы из-за травмы ребёнка на аварийных качеляхСмотреть фотографии
10:00
Сирены завоют в Михайловке 22 августаСмотреть фотографии
09:56
Волгоградское подкрепление прибыло в охваченный огнем округ ЛНРСмотреть фотографии
09:15
В Волгограде после проверки Бастрыкина власти нашли пандус для тяжелобольной поэтессыСмотреть фотографии
09:14
УФНС: в Волгоградской области количество самозанятых превысило 200 тысячСмотреть фотографии
09:06
В Волгограде потушили крышу больницы после атаки БПЛАСмотреть фотографии
08:27
245 брошенных электросамокатов увезли на штрафстоянку в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:19
Минобороны: над Волгоградской областью сбили 13 БПЛАСмотреть фотографии
06:49
Волгоградцы 19 августа почувствуют негативное влияние солнечной дырыСмотреть фотографии
06:20
Волгоградцев пугают страшными листовками о ракеСмотреть фотографии
05:45
Опубликован график школьных каникул на новый учебный годСмотреть фотографии
04:34
В Волгограде из-за ночной атаки БПЛА отменены три авиарейсаСмотреть фотографии
04:09
Корпус больницы №16 загорелся в Волгограде после атаки БПЛАСмотреть фотографии
21:42
Впервые чемпионат и первенство РФ по серфингу пройдут в Волгоградской области Смотреть фотографии
21:28
МЧС предупредило о грозах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 