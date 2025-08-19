В минувшие выходные в Волгограде сыграла свадьбу пара, которая в буквальном смысле слова познакомилась на воде. Радостную новость сообщили в соцсетях герои этой истории.
Главный тренер женского клуба «Спартак» по водному поло Александр Гайдуков женился на своей воспитаннице – ватерполистке Анастасии Федотовой.
Анастасия выступает за «Спартак» уже около 10 лет и является одним из лидеров команды. Алексей Гайдуков является заслуженным тренером России и мастером спорта международного класса. В клубе работает с 2012 года.
Как стало известно ИА «Высота 102», гостями свадебной выездной церемонии стали как и спортсмены, так и другие сотрудники клуба.
Фото соцсети