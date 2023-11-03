Происшествия

Жители Волгограда винят в роковом прыжке двух девочек с крыши дома УК и соцсети

Происшествия 03.11.2023 13:45
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03.11.2023 13:45


Жители Волгограда второй день обсуждают страшное происшествие в Дзержинском районе на ул. 51-й Гвардейской. Напомним, что вечером 2 ноября, с крыши девятиэтажного дома №19а упали две девочки в возрасте 12-ти и 14-ти лет. Младшая погибла, за жизнь второй в настоящее время борются врачи клинической больницы №25. Что сподвигло детей на роковой шаг, а также, как  подростки могли оказаться на крыше дома, и рассуждают сегодня волгоградцы. 

Впрочем, первый вопрос отпадает сам собой, если принимать во внимание звонок одной из жительниц дома в редакцию ИА «Высота 102». Женщина, представившаяся Натальей,  поделилась шокирующими подробностями: смерть в результате падения с крыши этого дома - уже не первая. 

Около десяти лет назад точно так же при падении с крыши у нас здесь разбился молодой парень, – вспоминает волгоградка. 

И, заявляет женщина, обслуживающая дом организация не сделала ничего, чтобы подобного впредь не случилось. 

Отметим, что содержит общедомовое имущество по адресу  ул. 51-й Гвардейской, 19А УК «Парадигма». Безответственность именно данной организации, считают волгоградцы, могла в числе остальных стать причиной трагедии.   

Мы уже устали просить УК, чтобы они перекрыли проход на чердак! – негодует местная жительница. – Кто туда только не залазит, чем они там только не занимаются.  Вот буквально 27 сентября там был пожар – приезжали спасатели, тушили. В доме  даже кодовой двери нет, поэтому зайти и в подъезд и пройти затем на чердак могут кто угодно.

О погибшей девочке и той, которую спасают врачи в эти минуты, известно на данный момент лишь то, что, несмотря на разницу в возрасте, их связывала давняя дружба – одевались одинаково, носили один и тот же цвет волос, слушали одну и ту же музыку. Обе девочки из школы №40, расположенной на этой же улице. 

Что стало причиной падения девочек вечером 2 ноября с высоты многоэтажного дома? Обычный обыватель может только гадать, а подкрепленные фактами причинами установит лишь следствие. Однако, как сообщает ИА «Высота 102», со ссылкой на свои источники, пока в социальных сетях силовики не нашли ничего криминального. Ничем, что могло бы натолкнуть на истину, не поделились пока и опрошенные волгоградцы из окружения девочек. 

В Волгограде сегодня, конечно, все стоят на ушах из-за случившегося. Разумеется и крыша, и место падения девочек осмотрены, и с окружением уже беседы проведены. Одними из первых проверены страницы школьниц в социальных сетях, – поделился информацией с ИА «Высота 102» источник в следственных органах. – Но никакой информации суицидального и деструктивного характера ни в публичных их публикация, ни в переписках не выявлено.

И все же силовики не исключают внешнее влияние на психику девочек. 

Перед падением с крыши девочки вели трансляции в социальных сетях, где они сидят на краю и делают селфи. Но особенно смущает подпись, которой они сопроводили иллюстрации. Дословно было написано «Ня.Пока», что означает «Мяу.Пока». Точно такую же запись оставила перед смертью девочка в другом регионе. К сожалению, после того как о гибели школьницы и ее записи разузнали другие подростки, многие стали считать ее кумиром, а некоторые и подражать, – говорит собеседник информагентства. – Вполне вероятно, что кумиром она стала не без помощи взрослых людей, преследующих преступные цели. Никто из нас еще не забыл про «синего кита», думаю.

Будет ли установлена настоящая причина происшествия, покажет время. Вероятнее всего, расследовать происшествие будут в особом отделе СУ СК России по Волгоградской области. Пока же силовики убедительно просят волгоградцев проявить особое внимание к детям-подросткам. 

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