Андрей Бочаров назвал, что построят в пойме Царицы





Губернатор Волгоградской области сегодня, 19 августа, проинспектировал ход работ по застройке поймы реки Царица в Ворошиловском районе и пообщался со строителями и молодежью.

Напомним, в настоящее время на этой территории возводят новую дорогу, которая должна соединить ключевые городские артерии и обеспечить доступ в долину Царицы. Общая протяженность нового участка улицы КИМ составляет более километра, и он уже почти готов. Однако планируется реализовать и другие инвестпроекты, направленные на развитие этого участка города.

Создаваемые на месте бывших пустырей объекты послужат будущим поколениям, поэтому к разработке новых общественных пространств активно привлекается молодежь. Юное поколение в прошлом году уже предлагало идеи об обустройстве поймы Царицы.





- Сегодня в целом мы завершаем создание инфраструктуры, которая впоследствии позволит реализовывать самые грандиозные проекты. Это касается и огромного красивого аквапарка, который планируем создать в пойме Царицы, — таких аквапарков в России нет. Здесь же будет создан инновационный центр, филиал «Сколково», который будет отвечать самым амбициозным планам молодежи, здесь она сможет реализовать свои проекты и стартапы. И, конечно, здесь будет большая парковая зона с местами для спокойного отдыха, для занятий спортом, - подчеркнул Андрей Бочаров.

Впрочем, освоение поймы проходит не без сложностей. Одна из главных проблем – это грунтовые воды. Глава региона предложил извлечь из этих трудностей полезное – и создать каскад прудов, который станет изюминкой этой территории.





Глава региона также заверил, что власти не рассматривают возможность развертывания жилищного строительства в пойме. Все объекты, которые здесь возведут, будут предназначены для развития молодежи, подчеркнул Андрей Бочаров.

А какие здесь могут появиться объекты, молодежь подскажет на предстоящем фестивале #ТриЧетыре, а окончательная концепция развития этой территории будет утверждена в первой половине будущего года.