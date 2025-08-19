



19 августа в Ворошиловском районе Волгограда в утренний час пик ДТП осложнило движение автомобилей по ул. Рабоче-Крестьянской. Авария произошла, когда водитель «Лады» на огромной скорости пытался проскочить на красный свет перекрёсток у Ворошиловского торгового центра. Момент столкновения засняла одна из камер уличного наблюдения.







- В 08:30 на пересечении ул. Ким и ул. Рабоче-Крестьянская произошло столкновение автомашин «Лада Гранта» и Belgee, - рассказали журналистам в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, водитель «Лады» был вынужден выехать на встречную полосу, избегая столкновения с повернувшим на ул. КИМ автомобилем. При этом мужчина не смог избежать столкновения с ожидающей очереди на поворот иномаркой. От удара машину отбросило в сторону переходящего дорогу пешехода.

Отметим, в результате аварии пострадал пассажир «Лады». Он был госпитализирован в больницу.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области