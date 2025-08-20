



В Киквидзенском районе Волгоградской области полиция по горячим следам раскрыла угон строительной техники. О произошедшем в полицию сообщил 43-летний хозяин трактора. Злоумышленником оказался рецидивист.

Далеко уехать на автомобиле преступник не смог, и вскоре его место нахождения было установлено правоохранителями.

- За рулем в состоянии алкогольного опьянения находился 57-летний ранее судимый мужчина без определенного места жительства, - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, за управление транспортным средством в алкогольном опьянении угонщику назначено административное наказание в виде 10 суток ареста. Кроме того, по факту угона возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрани мужчине меры пресечения.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области