Хирурги спасли волгоградца, воткнувшегося головой в дно водоема





В Волгограде врачи областной больницы спасли жизнь пациенту, поступившему к ним после неудачного ныряния. Как рассказали в облздраве, мужчина получил травму шейного отдела позвоночника, после удара головой о дно.

Полученные при нырянии переломы позвоночника, уточняют специалисты, врачи называют травмами ныряльщиков. Как правило, повреждения позвоночника осложняются сдавливанием спинного мозга.

– В данном случае врачи провели закрытое вправление вывиха шейного позвонка, удаление повреждённого фрагмента межпозвоночного диска с удалением посттравматической грыжи межпозвонкового диска, – рассказали в облздраве. – Для стабильности позвоночника и правильного сращения костей на место диска установили специальный имплант, а сами позвонки зафиксировали прочной металлической пластиной.

Уточняется, что после успешной операции и наблюдения врачей облбольницы волгоградец уже выписан домой и проходит амбулаторное лечение.