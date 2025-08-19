На юге Волгограда демонтировали павильон с фейерверками

Вмешательство судебных приставов понадобилось для того, чтобы индивидуальный предприниматель выполнил решение суда о сносе незаконного павильона, расположенного на проспекте Героев Сталинграда. В суд с иском к волгоградцу обратилась мэрия. Поводом стал самовольно установленный торговый павильон на земельном участке, который относится к общему имуществу многоквартирного дома.
Однако в установленный срок предприниматель не выполнил решение суда, пояснили в УФСПП по Волгоградской области. Судебный пристав издал постановление о взыскании исполнительского сбора, установил новый срок исполнения и предупредил предпринимателя об административной ответственности и принудительном сносе объекта. Только после этого владелец павильона фейерверков под контролем судебных приставов индивидуальный предприниматель освободил земельный участок.
Фото УФССП по Волгоградской области