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«Такой ритм валит с ног даже молодых»: волгоградские проводники пожаловались на невыносимые условия труда

Главное 10.11.2023 09:13
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10.11.2023 09:13


В Волгограде сотрудники РЖД заявили, что из-за острого кадрового голода им пришлось буквально поселиться в поездах и забыть о выходных. Не выдерживая такого ритма, многие проводники задумываются об увольнении, сообщает ИА «Высота 102».

Летом вместе со штатными сотрудниками в поездах работали студенты. Сейчас они ушли на учебу, и кадровый голод обострился до предела, – жалуются работники РЖД. – Даже на девятидневных рейсах проводники трудятся в одного. А это значит, что они практически не спят – посадка и высадка пассажиров происходит круглосуточно. Такой ритм просто валит с ног, и от безвыходности положения люди идут на нарушения и работают с коллегой на два вагона. Половину ночи – один, половину – другой.

По словам проводников, больничный становится для них едва ли не единственным шансом на отдых.

Просто представьте, что человек приезжает из рейса 89/113 – из Санкт-Петербурга в Адлер – и уже на следующий день уходит на тот же маршрут. А бывает и так: Волгоград-Нижневартовск, Волгоград-Москва, а по возвращению – снова в Нижневартовск. Люди просто не выдерживают и в лучшем случае идут на больничный, а в худшем – пишут заявление на увольнение. И их можно понять. Так могут жить и работать разве что несемейные. Да и то не все, – продолжают проводники. – После наших возмущений руководство организовало собрание. Начальник ФПК (Федеральная пассажирская компания – Прим.ред) предложил нам звать на работу своих знакомых. А чем, простите, занимается наш отдел кадров? Не их ли это задача? В итоге нам подняли зарплату на три рубля за час. Теперь час работы проводника стоит 120 рублей. Зимой также пообещали прислать около сотни студентов. Конечно, это капля в море.

Комментарий о сложившейся ситуации корреспонденты ИА «Высота102» запросили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.

Этим летом мы рассказывали о волгоградской студентке, устроившейся на железную дорогу. По словам девушки, после девяти дней пути даже молодые проводники падают с ног от усталости.

Виктория Чумакова

Фото: архив ИА «Высота 102»

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