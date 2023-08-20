Девять дней в пути от Волгограда до Санкт-Петербурга и Адлера, а потом обратно. Таким был первый самостоятельный маршрут 20-летней проводницы Екатерины Семиной. Несмотря на тяжелый физический труд, конфликты с пассажирами и бытовые трудности, девушка не разочаровалась в профессии и не разучилась замечать маленьких радостей большого пути. Подробнее обо всем — в материале V102.RU.

Непередаваемую атмосферу поезда, которая знакома каждому пассажиру, волгоградка Екатерина Семина полюбила еще в детстве. Уже студенткой девушка познакомилась с проводником, который рассказал ей не только о романтике бесконечных путешествий, но и реальных трудностях профессии.

— С самого детства я очень много путешествовала. Ездила по России на разном транспорте, но поездки на поезде всегда запоминались особой атмосферой. В очередном путешествии я познакомилась с проводником, с которым продолжила общаться уже вне вагона, — вспоминает Екатерина. — От него я узнала о тонкостях работы и не только не разочаровалась, а, наоборот, лишь сильнее захотела попробовать себя в этом деле. Я учусь в педагогическом университете на учителя биологии и географии. Когда же появилась возможность устроиться на железную дорогу от «Российских студенческих отрядов», согласилась без долгих раздумий. И хотя моя мама переживала, что в 20 лет я еще не готова к такой серьезной работе, я в себе не сомневалась. По-моему, мой возраст идеально подходит для этой профессии. Пока это лишь моя подработка, но я не исключаю, что после окончания университета могу остаться в РЖД.

«Выбор вагона — всегда лотерея»





Работа на железной дороге у волгоградской студентки начиналась с «шоковой терапии». После стажировочного рейса Екатерину отправили в самостоятельное девятидневное плавание: Волгоград-Санкт-Петербург-Адлер и обратно.

— Первый самостоятельный рейс был одним из самых сложных — девять дней на 113-м поезде. Тогда нам не хватало кадров, поэтому на меня возложили большую ответственность и поставили единственным проводником на вагон, — рассказывает Екатерина Семина. — Всего же с апреля я съездила в 10 рейсов: из Волгограда в Москву и Санкт-Петербург, в Астрахань и Нижневартовск. Поначалу было сложно привыкать не только к традиционным ароматам в вагонах, но и к запаху колесной пары — это поймут только проводники. Еще сложнее адаптироваться к такому явлению, как «поющие рельсы». Этот завывающий протяжный звук, который пугает меня до сих пор, создается при образовании воздушной подушки между колесной парой и рельсами. Если говорить про саму работу, то труднее всего оказалось принимать вагон перед отправлением. После планерки мы должны посчитать все съемное имущество, всю чайную продукцию – и не только посчитать, но и записать, разложить. При своей монотонности и рутинности это занятие отнимает очень много сил.





И все же сложности в работе проводника вряд ли могли закончиться одной лишь приемкой вагона. В пути к сотрудникам поезда нередко подходят раздраженные пассажиры — кого-то не устраивает качество вагона, кого-то — неработающий кондиционер.

— Чаще всего конфликты с пассажирами возникают из-за состояния вагонов — конечно, далеко не все из них находятся в хорошем состоянии. Волгоградцы нередко спрашивают — можно ли при покупке билета угадать, каким будет вагон? Нет, это всегда лотерея. Причем, и для нас самих. Я прекрасно понимаю людей, которые заплатили деньги и хотят получить за них определенный уровень комфорта. Со своей стороны, я все делаю по максимуму, но повлиять на работу того же кондиционера просто не могу, — продолжает Екатерина. — Частенько приходится иметь дело с пьяными. Одни ведут себя спокойно, а другие пристают к попутчикам, кричат, курят в тамбуре. Если мы видим, что человек совсем невменяем, он не успокаивается и не ложится спать, говорим о ситуации начальнику поезда. В крайних случаях перебравших со спиртным высаживают на любой длинной станции. А еще во время пути у нас случаются проверки. В вагоны заходят и официальные ревизоры, и тайные пассажиры. Распознать их, кстати, невозможно. Представьте, что за девять дней в плацкарте проезжают 328 человек. Как среди них можно кого-то узнать? Разве что человек будет ходить и целенаправленно измерять температуру в титане (смеется). К счастью, мне проверяющие пока не попадались. Везучая!

«Лучше всего нас понимают бывшие машинисты и проводники»

Молодые проводники, не познавшие всех тягот профессионального выгорания, видят в своей работе намного больше плюсов. Еще не примелькавшиеся пейзажи, задушевные разговоры с коллегами и пассажирами перекрывают все трудности дальнего пути.

— В нашей работе много романтики. А как же без нее? Когда мы едем в Адлер, поезд идет прямо вдоль моря, и в эти моменты я буквально «прилипаю» к окну, — улыбается девушка. — Ранним утром я обожаю открывать двери, выходить на станцию и ощущать свежесть и прохладу. Но самое крутое, когда два состава приезжают на один перрон с разных сторон, и мы встречаем своих знакомых. Это так поднимает настроение! — с вдохновением рассказывает девушка. — Не обходится и без приключений. Однажды в пути я приболела, и мне срочно понадобились лекарства. Утром мы подъехали к станции «Лазаревская», на которой должны стоять тридцать минут. Моя смена была отдыхающая, и я тут же побежала искать круглосуточную аптеку. Прошла в город через вокзал и достаточно долго бродила по улицам. К счастью, я все же нашла аптеку, купила препараты. На обратной дороге у меня уже перехватывало дыхание — до отправления оставалось всего восемь минут. В этот момент было и весело, и страшно одновременно.





К концу недельного турне по стране проводники буквально падают с ног от усталости. Однако после возвращения в город у Екатерины Семиной практически не остается времени на долгожданные «отсыпные».

— Так уж повелось, что в поезде всем очень приятно кушать. Дожидаясь отправления, многие пассажиры сразу же накрывают стол. Когда я подхожу к ним с повторной проверкой документов, они частенько угощают нас чем-то вкусненьким. Кстати, лучше всех нас понимают пассажиры, которые когда-то работали в поездах. Они в курсе всех тонкостей и без лишних слов угадывают, когда тебе очень сложно, и ты нуждаешься в поддержке. Очень приятно, когда к нам забегают дети и со словами «Это вам просто так» дарят конфеты — делится впечатлениями Екатерина Семина. — Нередко, прощаясь с нами на станциях, пассажиры говорят: «Нам было очень приятно с вами ехать». Все это очень подбадривает в моменты сильной усталости. После дальних рейсов, которые занимают и семь, и девять дней, я действительно очень сильно устаю. Но по приезду сразу же встречаюсь с друзьями и гуляю с ними всю ночь. Так сказать, наверстываю упущенное. Они, кстати, говорят, что хотели бы попасть в мой вагон.

Автор: Виктория Чумакова

Коллаж: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»