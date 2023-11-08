Турнир нокдаунов и нокаутов прошел в Волгограде при поддержке «Динамо»

В церемонии открытии состязаний принял участие президент Федерации панкратиона России Константин Климов. На чемпионат и первенство Волгограда съехались представители Астраханской и Воронежской областей и из Республики Калмыкии. Волгоградская область оказалась представлена двумя своими главными городами, а также борцами из Фроловского, Быковского Николаевского, Октябрьского и Городищенского районов. Бились за победу 214 человек. Главным судьей турнира выступил глава Волгоградской областной федерации панкратиона и пляжной борьбы Иван Селянкин.
В детском фестивале в возрастной категории от 6 до 11 лет в общем зачете чемпионом стали хозяева — клуб «Монтэ» из Городища. Серебро взял коллектив из Калмыкии — «Гром08». Замкнула тройку волгоградская «Академия спорта» из Кировского района..
Команды-призеры получили денежные призы. Лучшим среди детей вручили молочную продукцию от партнеров турнира. Чемпионов наградили также сертифицированной экипировкой панкратион и сертификатом спортивного комплекса в Красноармейском районе. Фонд «Мы рядом» подарил беспроводные наушники особо отличившимся в индивидуальных номинациях.
- Все сражения получились очень яркими. Например, интересные бои состоялись среди тяжеловесов в весовой категории 92+ килограммов. Также отметились и девушки в классическом панкратионе. Немало было нокаутов и нокдаунов. У зрителей осталось много эмоций. Большое количество родителей пришло поддержать своих маленьких детей, - прокомментировал Иван Селянкин.