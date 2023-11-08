Спорт

Турнир нокдаунов и нокаутов прошел в Волгограде при поддержке «Динамо»

Спорт 08.11.2023 20:39
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08.11.2023 20:39


В Волгограде подвели итоги открытого чемпионата и первенства Волгограда по спортивной борьбе в дисциплине панкратион, который прошел в борцовском клубе «Сталинград» в Кировском районе. Турнир, организованный при поддержке волгоградской организации «Динамо» и областной федерации панкратиона и пляжной борьбы, был приурочен ко Дню народного единства, сообщает V102.RU.
 
В церемонии открытии состязаний принял участие президент Федерации панкратиона России Константин Климов. На чемпионат и первенство  Волгограда съехались представители Астраханской и Воронежской областей и из Республики Калмыкии.  Волгоградская область оказалась представлена двумя своими главными городами, а также борцами из  Фроловского, Быковского Николаевского, Октябрьского и Городищенского районов. Бились  за победу 214 человек.  Главным судьей турнира выступил глава Волгоградской областной федерации панкратиона и пляжной борьбы Иван Селянкин.
 
В детском фестивале в возрастной категории от 6 до 11 лет в общем зачете чемпионом стали хозяева — клуб «Монтэ» из Городища. Серебро взял коллектив из Калмыкии — «Гром08». Замкнула тройку волгоградская «Академия спорта» из Кировского района..

 
В панкратионе традиционном и панкратионе классическом выиграли борцы из Астрахани, представляющие «Патриот». Вслед за ними финишировали  два объеденных между собой клуба из Волгограда — «Арес&Самбо34». Бронза досталась «Грому08».
 
Команды-призеры  получили денежные призы. Лучшим среди детей вручили молочную продукцию от партнеров турнира. Чемпионов наградили также сертифицированной экипировкой панкратион  и сертификатом спортивного комплекса в Красноармейском районе. Фонд «Мы рядом» подарил беспроводные наушники особо отличившимся в индивидуальных номинациях.

- Все сражения получились очень яркими. Например, интересные бои состоялись  среди тяжеловесов в весовой категории 92+ килограммов. Также отметились и девушки в классическом панкратионе. Немало было нокаутов и нокдаунов. У зрителей осталось много эмоций. Большое количество родителей пришло поддержать своих маленьких детей, - прокомментировал Иван Селянкин.


Чемпионы открытого первенства Волгограда отбираются на соревнования Южного федерального округа, которые пройдут в Волгограде с 1 по 4 марта следующего года.  16 и 17 декабря состоятся областные  турниры  с возможностью чемпионам и призерам квалифицироваться на состязания ЮФО. Будет сформирована сборная региона для участия в межрегиональном первенстве. А с 1 по 3 декабря пройдёт Кубок России в Новосибирске среди мужчин, а отдельно - и среди ветеранов. Там же в это же время состоятся всероссийские соревнования для юниоров. 

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото Волгоградской областной федерации спортивной борьбы


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