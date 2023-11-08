



Новые рекорды поставили жители Волгоградской области в 2023 году по уборке берегов озер и рек в регионе. Начиная с апреля текущего года волгоградцы провели больше 600 субботников и привели в порядок в общей сложности свыше 800 километров прибрежных территорий.

Информацию о впечатляющих достижениях 8 ноября сообщили в облкомприроды. Уточняется, что природоохранная акция «Вода России» в рамках федерального и регионального проектов «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» проводилась в Волгоградской области также на прибрежных территориях ериков и близ родников. Всего в акции приняли участие 16 тысяч человек.

– Силами неравнодушных жителей собрано и вывезено 3 тысячи тонн отходов. Трудовые десанты действовали на берегах рек Волга, Дон, Хопер, Торгун, Ахтуба, Медведица, Иловля, Бердия, Большая Сморогда, Бузулук, озер Эльтон, Ольховое, Вяжное, Лиман, многочисленных ериков и родников, Волгоградского и Цимлянского водохранилищ, – сообщили в облкомприроды ИА «Высота 102». – Самыми активными стали волонтеры Михайловского, Серафимовичского, Чернышковского районов и города Волжского. Отдельно организаторы акции благодарят АНО «Наш След», «Движение Первых» и многочисленных корпоративных волонтеров.

Напомним, что Волгоградская область принимает участие в акции «Вода России» с 2014 года. О том, что в экоакции принимает участие все больше жителей региона, а самих субботников из года в год проводится все больше и больше, свидетельствуют показатели прошлого года, когда было проведено 500 субботников с привлечением 10 тысяч человек.

При поддержке федерального центра Волгоградская область продолжает системную работу по сохранению и оздоровлению ключевых водных объектов: регионом сформированы предложения в новую госпрограмму на 2025-2030 годы. Губернатор Андрей Бочаров заявил об этом на выездном совещании. Инициативы субъекта уже поддержал Бассейновый совет Нижневолжского бассейнового округа.

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»