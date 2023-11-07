



Без малого миллион рублей помогут сэкономить депутатам Волгоградской областной думы участники торгов, объявленных ранее на сайте госзаказов. Так, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на открытые данные, по итогам двух аукционов общая экономия составит 954 190 рублей.

Напомним, что почти миллион рублей Волгоградская областная дума планировала потратить на подарки ветеранам к Новому году. Так, в частности, на ортопедические подушки с эффектом памяти из бюджета депутаты готовы были потратить 927 332 рублей. Интересно, что на конкурс заявилось сразу несколько компаний, ни одна из которых не предложила столь дорогого товара – самое дорогостоящее предложение составило 700 000 рублей. Но заключить контракт облдуме, согласно ФЗ, придется с той организацией, которая предложила наименьшую цену – 667 543 рублей. Таким образом, в данном случае экономия составит 259 789 рублей.

На сумму 1 120 000 рублей депутаты Волгоградской областной думы планировали закупить 1500 картонных папок и 6000 бланков для грамот и благодарственных писем. Опять же, заявок на данный конкурс поступило множество, а предложения колебались от заявленного миллиона за указанное количество продукции до 425 599 рублей. С самой скромной в своих аппетитах компанией и придется заключить контракт облдуме. Экономия в данном случае составит 694 401 (!) рублей.

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»