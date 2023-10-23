Облдума потратит миллион на подушки с эффектом памяти для ветеранов





Депутаты Волгоградской областной думы нашли, чем порадовать ветеранов, и объявили конкурс по отбору компании, которая без малого за миллион рублей осуществит поставку подушек. Ортопедические изделия в парламенте планируют дарить пожилым людям в качестве сувениров. Еще 205 тысяч рублей дума потратит на покупку пакетов.

Первоначальная стоимость контракта, объявленного Волгоградской областной думой 23 октября, составляет 927 332 рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», на эти деньги, по данным размещенным на сайте госзаказов, депутаты собираются приобрести 400 подушек с эффектом памяти из пенополиуретана. Стоимость одного изделия, согласно рыночной стоимости, колеблется в пределах от 2090 рублей до 2 516-ти.

Вероятно, ортопедические подушки депутаты областной думы планируют подарить волгоградским ветеранам к Новому году. Поставка товара должна состояться не позднее 14 декабря текущего года. Чтобы подарок выглядел презентабельнее, дума закупит 500 пакетов на 205 тысяч рублей.

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»