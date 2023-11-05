Спорт

Волгоградский «Спартак» «взял штурмом» подмосковный клуб

Спорт 05.11.2023 14:11
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05.11.2023 14:11


Ватерполисты волгоградского «Спартака» в родном бассейне 3 и 4 ноября уверенно разобрались в двух встречах с подмосковным «Штурмом-2002» — 18:8 и 20:5. Красно-белые, набравшие 28 баллов,  продолжают идти в лидерах Суперлиги после шестого тура, сообщает V102.RU.
 
Перед первым матчем у соперников было равное количество очков — по 22. Однако у подопечных Владимира Карабутова остаются ещё игры в запасе в середине ноября с казанским «КОС-Синтезом». Но сначала волгоградцам надо было постараться достичь максимального результата в поединках со «Штурмом».
 
Класс действующих чемпионов России стал сказываться уже в первой четверти, когда на мяч игрока гостей спартаковцы ответили сразу пятью точными попаданиями. Во втором периоде команды повторили результат прошлой восьмиминутки и интрига окончательно погасла.
 
После большого перерыва хозяева устремились развить успех и снова пять раз огорчили голкипера оппонентов. При этом подмосковный коллектив в этом отрезке не смог набрать очков. Зато покуражился «Штурм» в заключительной четверти, когда их ватерполисты отличились шесть раз, а волгоградцы забросили трижды. Хотя на итоговый исход это не сильно повлияло. 18:8 - уверенная победа «Спартака». Самые результативные в составе победителей — Владимир Нежинский и Артём Ашаев. У обоих по три мяча на счету.
 
В повторной встрече, прошедшей на следующий день,  хозяева вновь достаточно быстро оформили комфортное преимущество. В дебютной четверти красно-белые забили шесть безответных голов, сделав серьезную заявку на повторную викторию. В следующей восьмиминутке «Штурм» оказал более достойное сопротивление, сумев дважды поразить цель.
 
Однако и спартаковцы не отсиживались в обороне. Тимур Шайхутдинов, Сергей Буланаев и Кирилл Носаев огорчили соперников в данном отрезке.  После большого перерыва хозяева отправили суммарно ещё 11 мячей, в то время,  как сами пропустили всего лишь трижды. Итоговый очередной и безоговорочный выигрыш волгоградцев —  20:5.  В этом поединке лучшим бомбардиром в составе хозяев стал Роман Усов, отметившийся четыре раза.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
ГАУ ДО ВО "СШ по ВВС "Спартак-Волгоград" VK.com


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