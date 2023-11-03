Здравоохранение

Больницы и поликлиники Волгограда продолжат работу в праздничные дни

Здравоохранение 03.11.2023 19:27
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03.11.2023 19:27


В Волгоградской области в предстоящие трехдневные выходные лечебные учреждения продолжат работу в обычном режиме, оказывая необходимые услуги пациентам. 

Так, сообщает комитет здравоохранения региона, с 4 по 6 ноября поликлиники Волгограда и Волжского будут принимать жителей каждый день с 08.00 до 20.00. Поликлиники в районах Волгоградской области будут начинать прием пациентов в 08.00, а завершать его в 16.00. 

В часы работы медорганизаций будут работать инфекционные кабинеты и отделения для оказания медицинской помощи больным с инфекционными заболеваниями, в том числе с гриппом, ОРВИ, COVID-19, – уточняют в облаздраве. – Пациенты по назначению врача смогут пройти экспресс-тестирование на определение антигена SARS-CoV-2 или сдать биологический материал для проведения ПЦР диагностики на выявление РНК SARS-CoV-2. Главным врачам поставлена задача организовать наблюдение за пациентами с инфекционными заболеваниями, в том числе применять дистанционные формы работы, а в случае ухудшения состояния больных обеспечить своевременную госпитализацию в стационары. выписать льготные рецепты, а также открыть больничные. 

Скорая помощь и травмпункты региона продолжат работу в круглосуточном режиме. В центрах амбулаторной онкологической помощи будут организованы дежурства специалистов в одну смену. 

Графики работы детских поликлиник лучше уточнять на сайт медорганизаций.  В профильном комитете заверяют, что в праздничные дни особое внимание уделят детям первого года жизни, инвалидам, детям из семей, находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации, а также маломобильным пациентам, больным ОРВИ, гриппом, внебольничной пневмонией и COVID-19. 

– Также будет организована бесперебойная работа по забору биоматериала у новорожденных для проведения неонатального генетического скрининга, – обещают в облздраве. 

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