Борьба с коррупцией

Власти Волгоградской области закупают 133 тысячи новогодних подарков на 33 млн рублей

Борьба с коррупцией 03.11.2023 11:14
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03.11.2023 11:14


В Волгоградской области закупят новогодние кондитерские подарки почти на 34 миллиона рублей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, аукцион объявлен ГАУ «Волгоградская академия дополнительного последипломного образования». Начальная стоимость контракта составила 33 миллиона 874 тысячи рублей.

Планируется прибрести 133 тысячи кондитерских наборов двух видов. Так, в партии из 20 тысяч подарков должно быть не менее 40 конфет, в том числе глазированные кондитерские изделия, карамельки, а также молочный шоколад.  Еще  в 113 тысячах подарках дети найдут 43 конфет разного вида. Общий вес новогодних пакетов и коробок составит около полукилограмма сладостей.
 

Напомним, в прошлом году в регионе закупали 113 тысяч новогодних кондитерских подарков. Тогда приобретение новогодних сладостей для волгоградских детей обошлось бюджету области в 19 миллионов рублей. 

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

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