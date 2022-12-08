Общество

В Волгограде определили поставщика новогодних подарков для детей на 19 миллионов

Общество 08.12.2022 21:25
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08.12.2022 21:25



В Волгограде выбрали поставщика новогодних подарков для детей, проживающих на территории региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, им стало волгоградское предприятие «Конфил». Всего на аукцион было подано две заявки, однако по результатам рассмотрения вторых частей заявок остался один участник, который предложил цену в 19 миллионов 152 тысячи рублей. Начальная цена контракта, напомним, составляла 19 миллионов 210 тысячи рублей. Заказчиком наборов со сладостями выступило ГАУ «Волгоградская государственная академия последипломного образования».

Новогодние подарки до конца декабря получат 113 тысяч детей, проживающих в регионе – это  ученики начальных классов, дети, отличившиеся в спорте, творчестве и образовании, воспитанники социальных учреждений и дети-инвалиды.

На днях также были объявлены закупки  наборов с конфетами для детей участников СВО, а также для детей, участвующих в новогодних елках. На эти цели выделено еще почти 5 миллионов рублей.


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