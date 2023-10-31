Спорт

«Динамо-Синара» в Ставрополе одержало вторую победу подряд в Суперлиге

Спорт 31.10.2023 21:34
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31.10.2023 21:34


Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 31 октября, на выезде обыграли местное «Ставрополье» со счетом 27:22 и одержали вторую победу подряд в Суперлиге, сообщает V102.RU.
 
Бело-голубые перед началом десятого тура опережали своих соперниц на три очка в турнирной таблице, что делало их  фаворитками противостояния. Что и подтвердилось впоследствии на площадке. В дебюте встречи шла равная борьба и обе команды не радовали зрителей обилием заброшенных мячей. В то же время можно отметить несколько исполненных семиметровых на старте с двух сторон.
 
В составе гостей пенальти реализовала Виктория Турусина и впервые вывела волгоградок вперед.  А вот ставропольские игроки крайне неудачно исполняли с точки. В течение двух минут голкипер Анна Верещак отразила два мощнейших броска. Вскоре трижды подряд в составе «Динамо» отличилась одна из лидеров коллектива Варвара Семина, 29 октября отметившая своё 17-летие.
 
При этом к середине тайма хозяйки начали перехватывать инициативу и даже пару раз вышли вперед. Гости вернули лидерство благодаря точным попаданиям Семиной и Арины Безбабных. А уже в заключительной пятиминутке «Синара» стала набирать обороты и отрываться от оппоненток. Два заброшенных мяча Анастасии Чешевой, а также набранные баллы Елизаветы Дудкиной и Валентины Гончаровой позволили динамовкам уйти на перерыв с комфортным преимуществом — 12:7. Можно отметить и не очень уверенную реализацию своих моментов у «Ставрополья» как один из факторов солидного отрыва волгоградских игроков
 
На старте второй половины хозяйки показали, что не собираются раньше времени сдаваться без боя и за три минуты отличились дважды подряд.  Ненадолго интрига в поединке вспыхнулас новой силой, но сегодня был день бело-голубых, поймавших кураж и легкость, что позволило им действовать первым номером на протяжении всей встречи. Гандболистки из Ставрополя, хоть и показали характер, однако в атаке они так и не обрели необходимую стабильность для победы.
Анастасия Шкитина в середине тайма выстрелила дуплетом и увеличила отрыв «Синары» до плюс восьми.  Однако, казалось бы, солидный гандикап немного расслабил подопечных Олега Кулешова. «Синара» подпустила соперниц на расстояние в пять очков и такая примерная  дистанция сохранялась до самого конца.
 
Финальная десятиминутка началась с реализации семиметрового Марины Судаковой. А уже через минуту олимпийская чемпионка результативно завершила позиционную атаку.  Команды продолжили обмениваться заброшенными бросками. Под занавес, когда победитель уже был ясен, красивую точку поставила Алина Загороднева, успешно переигравшая голкипера «Cтаврополья» при исполнении пенальти.
 
27:22 — заслуженная виктория «Динамо-Синары», для которого этот успех стал уже вторым подряд, а беспроигышная серия теперь составляет три тура. Варвара Семина и Арина Безбабных с пятью набранными баллами стали лучшими бомбардирами в составе волгоградского клуба. Марина Судакова четырежды поразила ворота соперниц.
 
Следующий поединок бело-голубым предстоит провести уже 3 ноября на домашней арене в СГЗ «Динамо» против московского «Луча». Начало матча в 18-30.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото пресс-службы "Динамо-Синары"

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