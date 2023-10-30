Безработные волгоградцы ищут себя в госуправлении и на маркетплейсах





С начала года больше двух с половиной тысяч жителей Волгоградской области прошли программу профессионального обучения по федеральному проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». При этом, как сообщили ИА «Высота 102», в комитете по труду и занятости населения, безработные жители региона ищут себя в самых разных сферах – от госуправления до работы на маркетплейсах. Еще одним востребованным направлением у волгоградцев стала психологическая помощь.

– 1730 жителей Волгоградской области уже завершили переобучение, – уточняют в профильном комитете администрации Волгоградской области. – Наиболее активными участниками программы являются молодые мамы, предпенсионеры, а также безработные, зарегистрированные в органах службы занятости.

Список самых востребованных программ для переобучения выглядит следующим образом:

«Специалист по работе на маркетплейсах»,

«Психолог-консультант: с нуля до первого клиента»,

«Государственное и муниципальное управление»,

«Инновационные подходы в работе с программным обеспечением»,

«Бухгалтер субъекта малого бизнеса»,

«Первая психосоциальная помощь лицам, оказавшимся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях»,

«Специалист по социальной работе»,

«Специалист в области охраны труда»,

«Тестировщик программного обеспечения»,

«Кадровое дело и управление персоналом»,

«1С программист».

Напомним, что для участия в программе профобучения и дополнительного профессионального образования нужно оставить заявку на портале «Работа в России», а также подать заявление в органы службы занятости о получении государственной услуги по профессиональной ориентации.

Важное уточнение – обучение по нацпроекту продолжится и в 2024 году.