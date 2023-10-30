Экономика

Безработные волгоградцы ищут себя в госуправлении и на маркетплейсах

Экономика 30.10.2023 19:26
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30.10.2023 19:26


С начала года больше двух с половиной тысяч жителей Волгоградской области прошли программу профессионального обучения по федеральному проекту  «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». При этом, как сообщили ИА «Высота 102», в комитете по труду и занятости населения, безработные жители региона ищут себя в самых разных сферах – от госуправления до работы на маркетплейсах. Еще одним востребованным направлением у волгоградцев стала психологическая помощь. 

– 1730 жителей Волгоградской области уже завершили переобучение, – уточняют в профильном комитете администрации Волгоградской области. –  Наиболее активными участниками программы являются молодые мамы, предпенсионеры, а также безработные, зарегистрированные в органах службы занятости.

Список самых востребованных программ для переобучения выглядит следующим образом: 

  • «Специалист по работе на маркетплейсах», 
  • «Психолог-консультант: с нуля до первого клиента», 
  • «Государственное и муниципальное управление», 
  • «Инновационные подходы в работе с программным обеспечением», 
  • «Бухгалтер субъекта малого бизнеса», 
  • «Первая психосоциальная помощь лицам, оказавшимся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях», 
  • «Специалист по социальной работе», 
  • «Специалист в области охраны труда», 
  • «Тестировщик программного обеспечения», 
  • «Кадровое дело и управление персоналом», 
  • «1С программист».

Напомним, что для участия в программе профобучения и дополнительного профессионального образования нужно оставить заявку на портале «Работа в России», а также подать заявление в органы службы занятости о получении государственной услуги по профессиональной ориентации. 

Важное уточнение – обучение по нацпроекту продолжится и в 2024 году.

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