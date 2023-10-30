Потерявшие страх мошенники представляются волгоградцам сотрудниками ФСБ





В Волгограде региональное УФСБ России обратилось к жителям с предупреждением о новых уловках телефонных мошенников. По информации пресс-службы волгоградского управления, все чаще аферисты стали представляться волгоградцам не только сотрудниками правоохранительных органов, но представителями органов госбезопаности.





– Мошенники звонят жителям Волгоградской области под видом сотрудников финансовых организаций, сообщают об угрозе вкладам и необходимости перевода денег якобы на «безопасный счет». После этого аферисты, используя информационные технологии, путем подмены телефонных номеров через сеть Интернет, осуществляют звонки, якобы с городских номеров органа безопасности и, представляясь должностными лицами ФСБ России, подтверждают «необходимость» перевода средств, либо сообщить номера банковских карт, – сообщают в УФСБ России по Волгоградской области.

Цель таких действий одна. Преступники рассчитывают, что упоминание силового ведомства усыпит бдительность и граждане переведут деньги, которые будут присвоены злоумышленниками. Что зачастую и происходит.

– При поступлении подобных звонов, не следует сообщать персональные данные и раскрывать информацию о принадлежащих вкладах и счетах. В случае отсылок к сотрудникам регионального органа безопасности просим перепроверять сведения в дежурной службе Управления по телефону 8(8442) 33 24 10, – рекомендуют в региональном управлении.