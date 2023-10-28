Общество

В центре Волгограда многодетная семья задыхается от плесени в 10-этажке с шокирующим сюрпризом

Общество 28.10.2023 21:24
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28.10.2023 21:24


Невероятной историей поделилась с редакцией многодетная семья, которая проживает с виду в хорошем многоквартирном доме в центре Волгограда. Как сообщила V102.RU мама четверых детей Мария Белоножкина, ее семья в 2018 году взяла в ипотеку двухуровневую квартиру в 10-этажном доме по ул. Ткачева, 15а, которую через два года в буквальном смысле стала пожирать плесень.

По словам женщины, она даже в страшном сне не могла представить, какой сюрприз ее ожидает в долгожданной просторной квартире, в которой, как оказалось, совершенно отсутствует вентиляция.


-  Прошлые жильцы умолчали об этом. В комнатах, где сейчас грибок, на тот момент были новые обои, но мы не придали этому значение. Заселились, а через два года пошел грибок, - рассказывает Мария. - Думали, может сырость или еще что-то. Я пыталась этот грибок удалить. Через какое-то время начали делать ремонт в квартире уже под себя, тогда и вскрылся масштаб бедствия.

10-этажкой на тот момент управляло ТСЖ. Жильцы проблемной квартиры пытались узнать, в чем дело, но коммунальщики в ответ только разводили руками. Пообщавшись с соседями, Мария поняла, что от плесени страдают жильцы и других квартир. В итоге семья решилась и вызвала специализированную организацию, чтобы они проверили вентиляцию в доме.


-  Они приехали со специальным оборудованием и, учитывая, что у нас квартиры в доме практически все двухуровневые, то есть они изначально при постройке такие, и вентиляционные шахты идут в шахматном порядке с какими-то загибами и перегибами. Проверить такую шахту можно было только камерой. У них такое оборудование было. Выяснилось, что из 22 квартир в 18 вентиляция отсутствует, то есть вентиляционные каналы не выходят на улицу. При постройке дома, видимо, был нарушен какой-то порядок. У нас шахта идет до 7-го этажа и блокируется. Все. Дальше ее нет. У квартир на 8,9 и 10 этажах уже отдельная шахта, другая, - говорит собеседница агентства.

По ее словам, за последний год в их доме практически все жильцы поменялись, так как от таких квартир предпочитают избавляться. Многодетная семья пытается как-то решить проблему, обращается во все инстанции, но пока безрезультатно.


Весной 2022 года в их квартире провели экспертизу, которая показала отсутствие вентиляции, повышенный уровень влажности, что является прекрасной средой для развития плесени. 

- Удалить грибок я не могу. Мы его убирали, вызывали санэпидемстанцию, сами убирали, белизной прыскали, но все бесполезно. Он через два-три месяца опять появляется, причем нарастает еще больше. Я его уже не трогаю, потому что я поняла, что чем больше удаляешь, тем он больше появляется. У нас из-за этого сейчас одна комната вообще не жилая. Если дети там больше двух часов играются, то начинают чихать. Я предполагаю, что из-за этого грибка, - рассказывает Мария.


Жилой дом на улице Ткачева, 15а был построен в 2000 году. Как проверяющие могли дать разрешение на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию без вентиляции, остается загадкой. С 2022 года управление 10-этажкой перешло из ТСЖ в УК «Центрального района». 

С 2020 года многодетная семья пишет жалобы в прокуратуру, жилинспекцию Волгограда, а сейчас еще и в управляющую компанию. Из-за моратория на проверки, который был введен в период коронавируса, тогда решать этот вопрос было практически невозможно. Сейчас моратория нет. 

- Позиция у жилинспекции Волгограда такая, что три этажа вентиляции вам никто долбать не будет. А если вам не нравиться, то покупайте квартиру в другом месте, - поясняет Мария. – Управляющая компания не знает, что делать. Мы вызывали вентиляционщиков и они предлагают продырявить стены, вставить рекуператоры – такие приборы, похожие на сплит-систему. Один будет воздух загонять, а второй выгонять из квартиры. И они постоянно от электричества будут работать. Вот это единственный выход из данной ситуации. Цена вопроса 250 тысяч рублей. У меня таких денег нет. У меня ипотека, дети... Я же оплачиваю коммунальные услуги каждый месяц, почему мы должны страдать? Тем более, что вентиляция – это общедомовое имущество.


Три месяца назад женщина написала новую жалобу в управляющую компанию, которая пообещала в срок до 1 октября провести проверку, чтобы решить, что можно сделать в этой ситуации. Однако к этой дате специалисты из УК так и не пришли. Срок проверки был продлен до 1 ноября.

Фото: Марии Белоножкиной

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