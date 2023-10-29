Котовский районный суд Волгоградской области заключил под стражу мужчину, который подозревается в изнасиловании женщины с угрозой убийства. Как сообщает V102.RU со ссылкой на материалы суда, известно, что преступление произошло с 17 на 18 октября в городе Котово.
Выяснилось, что подозреваемый в изнасиловании принимал участие в СВО на территории Запорожской области, откуда вернулся 11 октября. Он был помилован Указом Президента за ранее совершенное особо тяжкое преступление против жизни и половой свободы личности, говорится в материалах суда. Однако, вернувшись со спецоперации, мужчина вновь стал фигурантом уголовного дела.
Редакция V102.RU обратилась за комментарием в СУ СК по Волгоградской области.
Напомним
, ранее V102.RU сообщало об изнасиловании 31-летней женщины в Кировском районе на набережной имени Высоцкого. Подозреваемым является военнослужащий, который ранее был судим за кражи. Правоохранительные органы отказались комментировать произошедшее.