Расследования

Вернувшийся со СВО насильник надругался над женщиной в Волгоградской области

Расследования 29.10.2023 14:22
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29.10.2023 14:22


Котовский районный суд Волгоградской области заключил под стражу мужчину, который подозревается в изнасиловании женщины с угрозой убийства. Как сообщает V102.RU со ссылкой на материалы суда, известно, что преступление произошло с 17 на 18 октября в городе Котово.
Выяснилось, что подозреваемый в изнасиловании принимал участие в СВО на территории Запорожской области, откуда вернулся 11 октября. Он был помилован Указом Президента за ранее совершенное особо тяжкое преступление против жизни и половой свободы личности, говорится в материалах суда. Однако, вернувшись со спецоперации, мужчина вновь стал фигурантом уголовного дела.
Редакция V102.RU обратилась за комментарием в СУ СК по Волгоградской области.
Напомним, ранее V102.RU сообщало об изнасиловании 31-летней женщины в Кировском районе на набережной имени Высоцкого. Подозреваемым является военнослужащий, который ранее был судим за кражи. Правоохранительные органы отказались комментировать произошедшее.


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