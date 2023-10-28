Расследования

Военнослужащего подозревают в изнасиловании женщины на набережной в Волгограде

Расследования 28.10.2023 12:19
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28.10.2023 12:19


Изнасилование 31-летней женщины, по данным телеграмм-каналов, было совершено на набережной имени Высоцкого в Кировском районе Волгограда три дня назад, передает V102.RU.

- По нашим данным, утром 25 октября 29-летний служащий 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады (принимает участие в СВО) Назир К. изнасиловал в парке у набережной Высоцкого 31-летнюю женщину, - сообщают подробности происшествия «Осторожно, новости».

Мужчину задержали. 

По предварительным данным, подозреваемый находился под административным надзором как недавно освободившийся из колонии, где ранее отбыл два срока за кражу.

В правоохранительных органах Волгоградской области информацию об этом происшествии не комментируют.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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