В Волгограде задымился скоростной трамвай





В Волгограде сегодня, 29 октября, в срочном порядке высадили пассажиров скоростного трамвая из-за чрезвычайного происшествия. Как рассказали V102.RU очевидцы, инцидент произошел на остановке «Мамаев курган» в десятом часу утра.- В салоне появился запах гари, нам сообщили, что задымилась крыша вагона, попросили всех выйти, - говорят горожане. – Но дыма в салоне не было. Сказали, что мы можем пересесть на троллейбус с этими же билетами, ведь вагон остался стоять на остановке и неизвестно было, когда возобновится движение. Многие пассажиры и пошли на другую остановку и дождались троллейбуса.Однако и без того взволнованным происшествием горожанам пришлось снова понервничать в общественном транспорте.- С нас требовали, чтобы мы снова оплатили проезд, - говорят волгоградцы. – Мотивировали, что трамваи и троллейбусы – это разные предприятия. Кто-то не выдержал этого ора и оплатил второй раз поездку. Кто-то пошел на принцип и не стал этого делать.Информация о происшествии уточняется в администрации Волгограда.