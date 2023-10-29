Происшествия

В Волгограде задымился скоростной трамвай

Происшествия 29.10.2023 09:58
0
29.10.2023 09:58


В Волгограде сегодня, 29 октября, в срочном порядке высадили пассажиров скоростного трамвая из-за чрезвычайного происшествия. Как рассказали V102.RU очевидцы, инцидент произошел на остановке «Мамаев курган» в десятом часу утра.
- В салоне появился запах гари, нам сообщили, что задымилась крыша вагона, попросили  всех выйти, - говорят горожане. – Но дыма в салоне не было. Сказали, что мы можем пересесть на троллейбус с этими же билетами, ведь вагон остался стоять на остановке и неизвестно было, когда возобновится движение. Многие пассажиры и пошли на другую остановку и дождались троллейбуса.
Однако и без того взволнованным происшествием горожанам пришлось снова понервничать в общественном транспорте.
- С нас требовали, чтобы мы снова оплатили проезд, - говорят волгоградцы. – Мотивировали, что трамваи и троллейбусы – это разные предприятия. Кто-то не выдержал этого ора и оплатил второй раз поездку. Кто-то пошел на принцип и не стал этого делать.
Информация о происшествии уточняется в администрации Волгограда.
Фото читателей V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
28.10.2023 20:21
Происшествия 28.10.2023 20:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.10.2023 10:38
Происшествия 28.10.2023 10:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.10.2023 09:29
Происшествия 28.10.2023 09:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.10.2023 09:07
Происшествия 28.10.2023 09:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.10.2023 20:43
Происшествия 27.10.2023 20:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.10.2023 16:49
Происшествия 27.10.2023 16:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.10.2023 15:39
Происшествия 27.10.2023 15:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.10.2023 15:01
Происшествия 27.10.2023 15:01
Комментарии 0

0
Далее
Происшествия
27.10.2023 14:57
Происшествия 27.10.2023 14:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.10.2023 14:00
Происшествия 27.10.2023 14:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.10.2023 13:08
Происшествия 27.10.2023 13:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.10.2023 11:02
Происшествия 27.10.2023 11:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.10.2023 10:28
Происшествия 27.10.2023 10:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.10.2023 09:31
Происшествия 27.10.2023 09:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.10.2023 21:54
Происшествия 26.10.2023 21:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:39
Волгоградские студенты станут волонтерами и художниками муниципального приюта бездомных животныхСмотреть фотографии
09:58
В Волгограде задымился скоростной трамвайСмотреть фотографии
08:40
Долги по зарплате волгоградцам сократились до 6,4 миллионаСмотреть фотографии
07:30
«Ротор» 29 октября встретится со «Спартаком» из Костромы в ВолгоградеСмотреть фотографии
22:10
Пассажиру летевшего в Азербайджан самолета потребовалась помощь врачей в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:24
В центре Волгограда многодетная семья задыхается от плесени в 10-этажке с шокирующим сюрпризомСмотреть фотографии
20:21
Под Волгоградом бездомная собака напала сзади на 14-летнюю школьницуСмотреть фотографии
19:09
Бывало и в сентябре: выпавший в Волгограде снег остался в шаге от нового погодного рекордаСмотреть фотографии
18:07
«Не понимаем, что происходит»: в Волгограде жильцы 16-этажки остались без света и водыСмотреть фотографии
17:24
Коммунальщики пошли по домам оставшихся без тепла жителей КотовоСмотреть фотографии
16:23
«У них железобетонный характер»: в Волгограде ищут новых хозяев спасенным из Мариуполя собакамСмотреть фотографии
15:42
Новорожденные появились у 51-летней матери и 71-летнего отца в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:18
«Кругом тьма да хулиганье»: жители улицы Народной в Котово устали жить без светаСмотреть фотографии
14:17
«Открытие Авто»: в сентябре на покупку новых автомобилей было потрачено 334 млрд рублейСмотреть фотографии
13:27
Волгоградцы поддерживают ужесточение дисциплины в школахСмотреть фотографии
12:40
Опасный ветер обрушится в ближайшие часы на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
12:19
Военнослужащего подозревают в изнасиловании женщины на набережной в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:47
Похожую на ракету деталь провезли по Волге в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:11
Силовики устроили облаву на иностранцев в трех районах ВолгоградаСмотреть фотографии
10:38
Четверо на одного: под Волгоградом мужчину зарезали в массовой дракеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:29
Под Волгоградом с места тройного ДТП госпитализировали двух водителейСмотреть фотографии
09:07
Грузовик с 400 кг раков задержали на посту ДПС под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:21
Екатерина Мизулина в память о дедушке посетила Мамаев курган в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:48
Волгоградцу запретили водить машину за 168 непогашенных штрафов в Москве и ПодмосковьеСмотреть фотографии
21:55
Волгоград и область на выходных зальет дождь и окутает туманСмотреть фотографии
20:43
В небе над Волгоградом пассажиру из Новосибирска стало плохоСмотреть фотографии
19:54
Путин посмертно наградил бойца СВО из Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:31
Под Волгоградом на новом памятнике Гагарину вздулась свежая краскаСмотреть фотографии
19:00
«Любит ездить на трамвайчике»: в Волгограде ищут женщину с расстройством памятиСмотреть фотографии
18:20
Бой пассивным директорам и запрет телефонов. Депутаты ГД решили навести в школах порядокСмотреть фотографии
 